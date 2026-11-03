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Στο «κόκκινο» για τρίτη μέρα το Χρηματιστήριο – Ξανά κάτω από τις 2.600 μονάδες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών Γενικός Δείκτης

Στο «κόκκινο» για τρίτη μέρα το Χρηματιστήριο – Ξανά κάτω από τις 2.600 μονάδες

Πτωτικές τάσεις με φόντο το sell off στην τεχνολογία - Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Στο «κόκκινο» για τρίτη μέρα το Χρηματιστήριο – Ξανά κάτω από τις 2.600 μονάδες
Αριστοτέλης Παππάς
Απώλειες καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη μέρα, καθώς η νέα υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών και η επιφυλακτικότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές επηρεάζουν και την εγχώρια επενδυτική ψυχολογία. Το βλέμμα παραμένει στραμμένο στις αμερικανικές κάλπες λόγω των ενδιάμεσων εκλογών και στα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων, που θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τη βραχυπρόθεσμη τάση.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (3/11) ο Γενικός Δείκτης κινείται για ακόμη μία φορά κάτω από τις 2.600 μονάδες, υποχωρώντας κατά -0,72% στις 2.583,69 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.581,33 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.593,95 μονάδες.

Η αναζωπύρωση των ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, περιορίζει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Το αρνητικό κλίμα μεταφέρεται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

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Αριστοτέλης Παππάς
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