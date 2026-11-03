Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Γερμανίας: Τα οφέλη του project των 15 δισ. ευρώ
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Γερμανίας: Τα οφέλη του project των 15 δισ. ευρώ
Η προκαταρκτική μελέτη του ΑΔΜΗΕ και της Grant Thornton, τα αμοιβαία οφέλη για τις δύο χώρες, αλλά και το ζήτημα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και της εμπλοκής άλλων χωρών
Ένα βήμα πιο μπροστά στη διερεύνηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Γερμανίας βρίσκεται ο ΑΔΜΗΕ, καθώς ολοκληρώθηκε η προμελέτη τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Grant Thornton.
Η διασύνδεση του Green Aegean Interconnector θα μπορούσε να διευκολύνει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές της Ελλάδας προς τη Γερμανία, η οποία έχει ανάγκη από πρόσθετες ποσότητες πράσινης ενέργειας.
Τον σχεδιασμό του σύνθετου αυτού έργου είχε εξαγγείλει προ τριετίας ο πρωθυπουργός μετά από επαφές και συζητήσεις με το Βερολίνο. Μεταγενέστερα στο καλώδιο διασύνδεσης με την βόρεια Ευρώπη είχε αναφερθεί και η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, επικυρώνοντας το αρχικό ενδιαφέρον για το μεγάλο πρότζεκτ. Το θέμα επανέρχεται στο τραπέζι παρά τα εμπόδια που συναντά στην Ευρώπη, από το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη του έργου.
Ο διευθυντής Στρατηγικής και Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του Διαχειριστή, Κώστας Τσιρέκης, μιλώντας χθες στο συνέδριο Green Deal 2026 του ΤΕΕ, χαρακτήρισε το έργο λιγότερο τολμηρό απ’ όσο ενδεχομένως ακούγεται, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ευρωπαϊκού συστήματος του ENTSO-E.
Στα πρώτα συμπεράσματα αυτής της μελέτης αναφέρθηκε από το ίδιο βήμα και ο Γιώργης Μεσσήνης, διευθυντής του τομέα ενέργειας της Grant Thornton, περιγράφοντας τη διασύνδεση ως έργο με αμοιβαία οφέλη για τις δύο χώρες.
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Η διασύνδεση του Green Aegean Interconnector θα μπορούσε να διευκολύνει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές της Ελλάδας προς τη Γερμανία, η οποία έχει ανάγκη από πρόσθετες ποσότητες πράσινης ενέργειας.
Τον σχεδιασμό του σύνθετου αυτού έργου είχε εξαγγείλει προ τριετίας ο πρωθυπουργός μετά από επαφές και συζητήσεις με το Βερολίνο. Μεταγενέστερα στο καλώδιο διασύνδεσης με την βόρεια Ευρώπη είχε αναφερθεί και η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, επικυρώνοντας το αρχικό ενδιαφέρον για το μεγάλο πρότζεκτ. Το θέμα επανέρχεται στο τραπέζι παρά τα εμπόδια που συναντά στην Ευρώπη, από το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη του έργου.
Ο διευθυντής Στρατηγικής και Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του Διαχειριστή, Κώστας Τσιρέκης, μιλώντας χθες στο συνέδριο Green Deal 2026 του ΤΕΕ, χαρακτήρισε το έργο λιγότερο τολμηρό απ’ όσο ενδεχομένως ακούγεται, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ευρωπαϊκού συστήματος του ENTSO-E.
Στα πρώτα συμπεράσματα αυτής της μελέτης αναφέρθηκε από το ίδιο βήμα και ο Γιώργης Μεσσήνης, διευθυντής του τομέα ενέργειας της Grant Thornton, περιγράφοντας τη διασύνδεση ως έργο με αμοιβαία οφέλη για τις δύο χώρες.
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