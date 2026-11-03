Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Γερμανίας: Τα οφέλη του project των 15 δισ. ευρώ

Η προκαταρκτική μελέτη του ΑΔΜΗΕ και της Grant Thornton, τα αμοιβαία οφέλη για τις δύο χώρες, αλλά και το ζήτημα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και της εμπλοκής άλλων χωρών