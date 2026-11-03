Αυστηροί έλεγχοι σε αλυσίδες με delivery μετά την υπόθεση της Pizza Fan, στο μικροσκόπιο τα «κεράσματα»

Η παραγγελία φεύγει από το κατάστημα, το φαγητό φτάνει στην πόρτα και τα χρήματα μπαίνουν στο ταμείο. Η απόδειξη, όμως, μπορεί να μη βγει ποτέ. Ένα δελτίο παραγγελίας μέσα στη σακούλα δίνει στον πελάτη την εντύπωση ότι η συναλλαγή καταγράφηκε, ενώ στο σύστημα η πληρωμένη αγορά μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και ως «κέρασμα». Αυτή τη διαδρομή του αδήλωτου τζίρου βάζει στο στόχαστρο η ΑΑΔΕ, ανοίγοντας νέο κύκλο ελέγχων σε πλατφόρμες delivery, αλυσίδες εστίασης και καταστήματα με δικούς τους διανομείς.



Το ελεγκτικό ενδιαφέρον διευρύνεται στις αλυσίδες που λειτουργούν με delivery και take away, όπου παραμένει ένα συγκεκριμένο κενό παρακολούθησης. Στην εστίαση με τραπεζοκαθίσματα, το δελτίο παραγγελίας φέρει ειδική φορολογική σήμανση και συνδέεται με την απόδειξη που κλείνει τον λογαριασμό. Στο φαγητό που παραλαμβάνεται από το κατάστημα ή παραδίδεται στο σπίτι η ίδια δικλείδα δεν εφαρμόζεται αντίστοιχα. Σε αυτό το τμήμα της αγοράς στρέφονται οι στοχευμένοι και δειγματοληπτικοί έλεγχοι, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσφορές «1+1».



Η υπόθεση Pizza Fan δίνει το έναυσμα για τη διεύρυνση των ερευνών. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες αναμένεται να αναζητήσουν εάν ο χειρισμός πληρωμένων παραγγελιών ως δωρεάν διαθέσεων εμφανίζεται και σε άλλες αλυσίδες. Παράλληλα, επανεξετάζεται το πλαίσιο με στόχο η σύνδεση παραγγελίας και απόδειξης να καλύψει και το δίκτυο διανομής. Η υποχρέωση έκδοσης απόδειξης υπάρχει ήδη. Το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί ο μηχανισμός που επιτρέπει στον έλεγχο να ακολουθεί κάθε πώληση από την παραγγελία μέχρι τη φορολογική καταγραφή της.

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