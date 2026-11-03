Θεοδωρικάκος: Έως το τέλος του έτους και με 1.000 προϊόντα επεκτείνεται η πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ
Θεοδωρικάκος: Έως το τέλος του έτους και με 1.000 προϊόντα επεκτείνεται η πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ
«Κάνουμε αυτό που μπορούμε», ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Στην ανακοίνωση ότι η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη του έτους και ότι σε αυτή θα περιλαμβάνονται περίπου 1.000 κωδικοί βασικών προϊόντων διατροφής, οικιακής χρήσης και προσωπικής φροντίδας προχώρησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ.
Η νέα λίστα, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, είναι μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη, που αριθμούσε περίπου 1.760 κωδικούς, καθώς από τη νέα λίστα έχουν αφαιρεθεί τα σχολικά είδη. Ειδικότερα, στους κωδικούς περιλαμβάνονται τρόφιμα, καθαριστικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης, καθώς και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως σαμπουάν και αφρόλουτρα.
Η μέση μείωση των τιμών στη νέα φάση της πρωτοβουλίας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 6,5%, έναντι 9,5% που ήταν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της συμφωνίας. Οι περισσότερες μειώσεις θα είναι μονοψήφιες και θα κυμαίνονται μεταξύ 6% και 7%, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και προϊόντα με διψήφια μείωση.
«Κάνουμε αυτό που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Η νέα λίστα, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, είναι μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη, που αριθμούσε περίπου 1.760 κωδικούς, καθώς από τη νέα λίστα έχουν αφαιρεθεί τα σχολικά είδη. Ειδικότερα, στους κωδικούς περιλαμβάνονται τρόφιμα, καθαριστικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης, καθώς και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως σαμπουάν και αφρόλουτρα.
Η μέση μείωση των τιμών στη νέα φάση της πρωτοβουλίας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 6,5%, έναντι 9,5% που ήταν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της συμφωνίας. Οι περισσότερες μειώσεις θα είναι μονοψήφιες και θα κυμαίνονται μεταξύ 6% και 7%, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και προϊόντα με διψήφια μείωση.
«Κάνουμε αυτό που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.
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