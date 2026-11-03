VENERGY: Ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με νέο γραφείο στη Μανίλα
VENERGY: Ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με νέο γραφείο στη Μανίλα
Η V Group συνεχίζει τη στρατηγική ανάπτυξη των ναυτιλιακών της δραστηριοτήτων, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και στη δημιουργία ισχυρών διεθνών υποδομών
Η VENERGY, μέλος της V Group, ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με τη δημιουργία νέου γραφείου στη Μανίλα των Φιλιππίνων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ναυτιλιακού της στόλου και της περαιτέρω ενδυνάμωσης των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.
Το νέο γραφείο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της V.Ships, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες υποδομές ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς διαχείρισης πλοίων και ναυτικών πληρωμάτων παγκοσμίως.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το νέο γραφείο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της V.Ships, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες υποδομές ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς διαχείρισης πλοίων και ναυτικών πληρωμάτων παγκοσμίως.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα