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VENERGY: Ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με νέο γραφείο στη Μανίλα
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VENERGY Maritime

VENERGY: Ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με νέο γραφείο στη Μανίλα

Η V Group συνεχίζει τη στρατηγική ανάπτυξη των ναυτιλιακών της δραστηριοτήτων, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και στη δημιουργία ισχυρών διεθνών υποδομών

VENERGY: Ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με νέο γραφείο στη Μανίλα
Μηνάς Τσαμόπουλος
Η VENERGY, μέλος της V Group, ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με τη δημιουργία νέου γραφείου στη Μανίλα των Φιλιππίνων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ναυτιλιακού της στόλου και της περαιτέρω ενδυνάμωσης των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.

Το νέο γραφείο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της V.Ships, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες υποδομές ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς διαχείρισης πλοίων και ναυτικών πληρωμάτων παγκοσμίως.

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Μηνάς Τσαμόπουλος
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