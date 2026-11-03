Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι παίρνουν ένα ενοίκιο «δώρο» και ποιοι παραπάνω
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι παίρνουν ένα ενοίκιο «δώρο» και ποιοι παραπάνω
Έως και τέσσερα ενοίκια μπορούν να εισπράξουν συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, με την ενίσχυση να καταβάλλεται αυτόματα τον Νοέμβριο, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και δηλωμένων μισθωμάτων κύριας και φοιτητικής κατοικίας
Η αντίστροφη μέτρηση και οι υπολογισμοί για την ετήσια επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου, ήδη έχουν αρχίσει από το υπουργείο Οικονομικών, αλλά και τους εν δυνάμει δικαιούχους. Η πληρωμή δεν αφορά όμως μόνο όσους ενοικιάζουν κύρια κατοικία. Επιστροφή θα λάβουν και όσοι έχουν και παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη.
Υπό προϋποθέσεις όμως, οι δικαιούχοι μπορεί να λάβουν και δύο και τρία ή και τέσσερα ενοίκια, μέχρι το κατά περίπτωση ανώτατο όριο.
Για παράδειγμα αν πληρώνουν ενοίκιο και για το σπίτι και για τη φοιτητική κατοικία, ή αν έχουν δύο παιδιά που φοιτούν σε άλλες πόλεις, ή και αν είναι εκπαιδευτικοί και ή ιατρικό προσωπικό που εργάζονται στην επαρχία και νοικιάζουν στέγη, τότε μπορεί να πάρουν πολλαπλάσια ποσά, που φτάνουν στα 1.600 ή και τα 2.400 ευρώ, αντί απλώς για «ένα ενοίκιο δώρο».
Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα ενοίκια του προηγούμενου έτους που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση και διασταυρωθεί με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.
Τα εισοδηματικά όρια διευρύνθηκαν με τον ν. 5313/2026 και διαμορφώνονται ως εξής:
-Άγαμος: ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 ευρώ.
-Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
-Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.
Για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας ισχύει και περιουσιακό κριτήριο: η συνολική οικογενειακή ακίνητη περιουσία, όπως προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ του έτους πληρωμής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία δεν τίθεται περιουσιακό κριτήριο.
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Υπό προϋποθέσεις όμως, οι δικαιούχοι μπορεί να λάβουν και δύο και τρία ή και τέσσερα ενοίκια, μέχρι το κατά περίπτωση ανώτατο όριο.
Για παράδειγμα αν πληρώνουν ενοίκιο και για το σπίτι και για τη φοιτητική κατοικία, ή αν έχουν δύο παιδιά που φοιτούν σε άλλες πόλεις, ή και αν είναι εκπαιδευτικοί και ή ιατρικό προσωπικό που εργάζονται στην επαρχία και νοικιάζουν στέγη, τότε μπορεί να πάρουν πολλαπλάσια ποσά, που φτάνουν στα 1.600 ή και τα 2.400 ευρώ, αντί απλώς για «ένα ενοίκιο δώρο».
Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα ενοίκια του προηγούμενου έτους που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση και διασταυρωθεί με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.
Ποιοι πληρώνονταιΔικαιούχοι είναι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή/και φοιτητικής κατοικίας, με βάση τα μισθώματα που δηλώθηκαν στην προηγούμενη φορολογική δήλωση. Για να πληρωθούν δηλαδή τον Νοέμβριο, εξαρτάται τι ενοίκια δήλωσαν ότι πλήρωσαν το έτος 2025. Δεν υπάρχει ηλικιακό κριτήριο και η καταβολή γίνεται εφάπαξ στον IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.
Τα εισοδηματικά όρια διευρύνθηκαν με τον ν. 5313/2026 και διαμορφώνονται ως εξής:
-Άγαμος: ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 ευρώ.
-Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
-Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.
Για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας ισχύει και περιουσιακό κριτήριο: η συνολική οικογενειακή ακίνητη περιουσία, όπως προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ του έτους πληρωμής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία δεν τίθεται περιουσιακό κριτήριο.
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