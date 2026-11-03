Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι παίρνουν ένα ενοίκιο «δώρο» και ποιοι παραπάνω

Έως και τέσσερα ενοίκια μπορούν να εισπράξουν συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, με την ενίσχυση να καταβάλλεται αυτόματα τον Νοέμβριο, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και δηλωμένων μισθωμάτων κύριας και φοιτητικής κατοικίας