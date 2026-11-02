Όταν η σύντροφος του Φιρινίδη παραπονιόταν για σουίτα σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Αθήνα: «Κατώτερη εμπειρία, έχω ξαναμείνει σε αντίστοιχο δωμάτιο»

Η εμπλοκή της Μανησιώτη στην υπόθεση της ΜΚΟ

Όταν ένας πελάτης επιλέγει και πληρώνει για συγκεκριμένο δωμάτιο, είναι αυτονόητο ότι περιμένει να λάβει αυτό ακριβώς — όχι κάτι διαφορετικό.Γράφω αυτή την κριτική για να γνωρίζει όποιος ενδιαφέρεται ότι η κατηγορία δωματίου που φαίνεται στις φωτογραφίες δεν είναι απαραίτητα αυτή που θα λάβει στην πράξη».Η Βασιλική Μανησιώτη, μητέρα δύο παιδιών, φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη δημόσια προβολή της οργάνωσης, αναρτώντας και κοινοποιώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δράσεις της «Παιδικής Χαράς».Μέσα από τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις προβάλλονταν εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες, καθώς και πρωτοβουλίες συγκέντρωσης χρημάτων.Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και σε προσωπικούς λογαριασμούς του Κωνσταντίνου Φιρινίδη.Οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εξέτασαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών, αναλύοντας περισσότερες από 246.000 κινήσεις.Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, ακριβά εστιατόρια και επώνυμα καταναλωτικά αγαθά, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μέρος των χρημάτων που δεν αποδιδόταν στις οικογένειες των παιδιών μεταφερόταν σε προσωπικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη και της Μανησιώτη.Η 35χρονη εμφανίζεται να έχει αποχωρήσει από το σωματείο την 1η Φεβρουαρίου 2025. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο η αποχώρηση αυτή συνδεόταν με προσπάθεια τυπικής αποσύνδεσης των προσώπων της ΜΚΟ από επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια.Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν εικονικό και το διαζύγιο του Φιρινίδη με τη Μανησιώτη, υποστηρίζοντας ότι οι δύο τους εξακολουθούσαν να διατηρούν προσωπική σχέση και να διαμένουν στην ίδια κατοικία.Παράλληλα, η Μανησιώτη εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος δύο εταιρειών που ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2026, κατέχοντας ποσοστό 99% σε καθεμία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι Αρχές θεωρούν τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα εικονικά, ενώ έχουν εντοπίσει εννέα φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ, τα οποία επίσης εξετάζονται ως εικονικά.