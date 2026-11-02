Όταν η σύντροφος του Φιρινίδη παραπονιόταν για σουίτα σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Αθήνα: «Κατώτερη εμπειρία, έχω ξαναμείνει σε αντίστοιχο δωμάτιο»
Όταν η σύντροφος του Φιρινίδη παραπονιόταν για σουίτα σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Αθήνα: «Κατώτερη εμπειρία, έχω ξαναμείνει σε αντίστοιχο δωμάτιο»
Η Βασιλική Μανησιώτη, που συνελήφθη για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», είχε δημοσιεύσει αρνητική κριτική για τη διαμονή της σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αθήνας
Αρνητική κριτική για τη διαμονή της σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αθήνας είχε δημοσιεύσει η Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».
Η 35χρονη, που συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες της υπόθεσης, εξέφραζε τον Απρίλιο τη δυσαρέσκειά της επειδή το δωμάτιο που της δόθηκε δεν ανταποκρινόταν, όπως υποστήριζε, σε εκείνο που είχε επιλέξει και πληρώσει.
Στην κριτική της, η Μανησιώτη ανέφερε ότι γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη κατηγορία ξενοδοχείων, καθώς είχε μείνει αρκετές φορές σε αντίστοιχα δωμάτια.
«Έκλεισα Corner Suite στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, γνωρίζοντας πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η κατηγορία, καθώς έχω μείνει ξανά σε αντίστοιχο δωμάτιο εδώ. Οι φωτογραφίες στην κράτηση ήταν σαφείς και αντιπροσωπευτικές», έγραφε.
Στη συνέχεια εξηγούσε ότι το δωμάτιο που της παραχωρήθηκε δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσιαζόταν ως Corner Suite, κάνοντας λόγο για διαφορετική διαρρύθμιση, διαφορετική αισθητική και διαφορετική κατηγορία εμπειρίας από εκείνη για την οποία είχε πληρώσει.
Όπως σημείωνε, ζήτησε αλλαγή δωματίου, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για διαφορετικό τύπο από αυτόν που είχε επιλέξει.
Σύμφωνα με την ίδια, ο υπάλληλος με τον οποίο μίλησε της απάντησε ότι μπορούσε να βοηθήσει, ωστόσο η απάντηση που έλαβε από τη διοίκηση ήταν πως δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής για τη συγκεκριμένη βραδιά.
Η Μανησιώτη υποστήριζε ακόμη ότι, όταν ένας πελάτης επιλέγει και πληρώνει για συγκεκριμένο δωμάτιο, είναι αυτονόητο πως περιμένει να λάβει αυτό ακριβώς και όχι κάτι διαφορετικό.
Κλείνοντας την κριτική της, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εμπειρία δεν ήταν απαραίτητα αυτή που θα λάβει στην πράξη όποιος ενδιαφέρεται για την κατηγορία δωματίου που εμφανίζεται στις φωτογραφίες.
Ολόκληρη η κριτική της:
«Έκλεισα Corner Suite στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, γνωρίζοντας πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η κατηγορία, καθώς έχω μείνει ξανά σε αντίστοιχο δωμάτιο εδώ. Οι φωτογραφίες στην κράτηση ήταν σαφείς και αντιπροσωπευτικές.
Το δωμάτιο που μου δόθηκε, όμως, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεται ως Corner Suite. Διαφορετική διαρρύθμιση, διαφορετική αισθητική, συνολικά μια κατώτερη εμπειρία από αυτή που πλήρωσα.
Ζήτησα αλλαγή δωματίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για διαφορετικό τύπο από αυτόν που επέλεξα. Ο υπάλληλος που με εξυπηρέτησε με τις αποσκευές ήταν εξαιρετικός και πρόθυμος να βοηθήσει, όμως η απάντηση από τη διοίκηση ήταν πως δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής για τη συγκεκριμένη βραδιά.
Η 35χρονη, που συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες της υπόθεσης, εξέφραζε τον Απρίλιο τη δυσαρέσκειά της επειδή το δωμάτιο που της δόθηκε δεν ανταποκρινόταν, όπως υποστήριζε, σε εκείνο που είχε επιλέξει και πληρώσει.
Στην κριτική της, η Μανησιώτη ανέφερε ότι γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη κατηγορία ξενοδοχείων, καθώς είχε μείνει αρκετές φορές σε αντίστοιχα δωμάτια.
«Έκλεισα Corner Suite στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, γνωρίζοντας πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η κατηγορία, καθώς έχω μείνει ξανά σε αντίστοιχο δωμάτιο εδώ. Οι φωτογραφίες στην κράτηση ήταν σαφείς και αντιπροσωπευτικές», έγραφε.
Στη συνέχεια εξηγούσε ότι το δωμάτιο που της παραχωρήθηκε δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσιαζόταν ως Corner Suite, κάνοντας λόγο για διαφορετική διαρρύθμιση, διαφορετική αισθητική και διαφορετική κατηγορία εμπειρίας από εκείνη για την οποία είχε πληρώσει.
Όπως σημείωνε, ζήτησε αλλαγή δωματίου, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για διαφορετικό τύπο από αυτόν που είχε επιλέξει.
Σύμφωνα με την ίδια, ο υπάλληλος με τον οποίο μίλησε της απάντησε ότι μπορούσε να βοηθήσει, ωστόσο η απάντηση που έλαβε από τη διοίκηση ήταν πως δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής για τη συγκεκριμένη βραδιά.
Η Μανησιώτη υποστήριζε ακόμη ότι, όταν ένας πελάτης επιλέγει και πληρώνει για συγκεκριμένο δωμάτιο, είναι αυτονόητο πως περιμένει να λάβει αυτό ακριβώς και όχι κάτι διαφορετικό.
Κλείνοντας την κριτική της, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εμπειρία δεν ήταν απαραίτητα αυτή που θα λάβει στην πράξη όποιος ενδιαφέρεται για την κατηγορία δωματίου που εμφανίζεται στις φωτογραφίες.
Ολόκληρη η κριτική της:
«Έκλεισα Corner Suite στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, γνωρίζοντας πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η κατηγορία, καθώς έχω μείνει ξανά σε αντίστοιχο δωμάτιο εδώ. Οι φωτογραφίες στην κράτηση ήταν σαφείς και αντιπροσωπευτικές.
Το δωμάτιο που μου δόθηκε, όμως, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεται ως Corner Suite. Διαφορετική διαρρύθμιση, διαφορετική αισθητική, συνολικά μια κατώτερη εμπειρία από αυτή που πλήρωσα.
Ζήτησα αλλαγή δωματίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για διαφορετικό τύπο από αυτόν που επέλεξα. Ο υπάλληλος που με εξυπηρέτησε με τις αποσκευές ήταν εξαιρετικός και πρόθυμος να βοηθήσει, όμως η απάντηση από τη διοίκηση ήταν πως δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής για τη συγκεκριμένη βραδιά.
Όταν ένας πελάτης επιλέγει και πληρώνει για συγκεκριμένο δωμάτιο, είναι αυτονόητο ότι περιμένει να λάβει αυτό ακριβώς — όχι κάτι διαφορετικό.
Γράφω αυτή την κριτική για να γνωρίζει όποιος ενδιαφέρεται ότι η κατηγορία δωματίου που φαίνεται στις φωτογραφίες δεν είναι απαραίτητα αυτή που θα λάβει στην πράξη».
Μέσα από τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις προβάλλονταν εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες, καθώς και πρωτοβουλίες συγκέντρωσης χρημάτων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και σε προσωπικούς λογαριασμούς του Κωνσταντίνου Φιρινίδη.
Οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εξέτασαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών, αναλύοντας περισσότερες από 246.000 κινήσεις.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, ακριβά εστιατόρια και επώνυμα καταναλωτικά αγαθά, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μέρος των χρημάτων που δεν αποδιδόταν στις οικογένειες των παιδιών μεταφερόταν σε προσωπικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη και της Μανησιώτη.
Η 35χρονη εμφανίζεται να έχει αποχωρήσει από το σωματείο την 1η Φεβρουαρίου 2025. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο η αποχώρηση αυτή συνδεόταν με προσπάθεια τυπικής αποσύνδεσης των προσώπων της ΜΚΟ από επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν εικονικό και το διαζύγιο του Φιρινίδη με τη Μανησιώτη, υποστηρίζοντας ότι οι δύο τους εξακολουθούσαν να διατηρούν προσωπική σχέση και να διαμένουν στην ίδια κατοικία.
Παράλληλα, η Μανησιώτη εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος δύο εταιρειών που ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2026, κατέχοντας ποσοστό 99% σε καθεμία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι Αρχές θεωρούν τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα εικονικά, ενώ έχουν εντοπίσει εννέα φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ, τα οποία επίσης εξετάζονται ως εικονικά.
Γράφω αυτή την κριτική για να γνωρίζει όποιος ενδιαφέρεται ότι η κατηγορία δωματίου που φαίνεται στις φωτογραφίες δεν είναι απαραίτητα αυτή που θα λάβει στην πράξη».
Η εμπλοκή της Μανησιώτη στην υπόθεση της ΜΚΟΗ Βασιλική Μανησιώτη, μητέρα δύο παιδιών, φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη δημόσια προβολή της οργάνωσης, αναρτώντας και κοινοποιώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δράσεις της «Παιδικής Χαράς».
Μέσα από τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις προβάλλονταν εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες, καθώς και πρωτοβουλίες συγκέντρωσης χρημάτων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και σε προσωπικούς λογαριασμούς του Κωνσταντίνου Φιρινίδη.
Οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εξέτασαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών, αναλύοντας περισσότερες από 246.000 κινήσεις.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, ακριβά εστιατόρια και επώνυμα καταναλωτικά αγαθά, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μέρος των χρημάτων που δεν αποδιδόταν στις οικογένειες των παιδιών μεταφερόταν σε προσωπικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη και της Μανησιώτη.
Η 35χρονη εμφανίζεται να έχει αποχωρήσει από το σωματείο την 1η Φεβρουαρίου 2025. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο η αποχώρηση αυτή συνδεόταν με προσπάθεια τυπικής αποσύνδεσης των προσώπων της ΜΚΟ από επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν εικονικό και το διαζύγιο του Φιρινίδη με τη Μανησιώτη, υποστηρίζοντας ότι οι δύο τους εξακολουθούσαν να διατηρούν προσωπική σχέση και να διαμένουν στην ίδια κατοικία.
Παράλληλα, η Μανησιώτη εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος δύο εταιρειών που ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2026, κατέχοντας ποσοστό 99% σε καθεμία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι Αρχές θεωρούν τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα εικονικά, ενώ έχουν εντοπίσει εννέα φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ, τα οποία επίσης εξετάζονται ως εικονικά.
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