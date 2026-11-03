Θεοδωρικάκος: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, διευκολύνουμε τις επενδύσεις και δημιουργούμε καλύτερες θέσεις εργασίας

Ο υπουργός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι το τέλος του έτους θα προκηρυχθούν τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις