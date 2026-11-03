Πετρέλαιο: Πάνω από τα 106 δολάρια το Brent μετά τις αναφορές για αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κεσμ του Ιράν
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 106 δολάρια το Brent μετά τις αναφορές για αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κεσμ του Ιράν
Οι αγορές παρακολουθούν τις στρατιωτικές εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον – Τεχεράνης
Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι ανέβηκε την Τρίτη η τιμή του πετρελαίου Brent, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά τις πληροφορίες για αμερικανική επίθεση στο νησί Κεσμ του Ιράν.
Το αναφερόμενο πλήγμα φαίνεται να αποτελεί την τελευταία σε μια σειρά περιορισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων που φέρεται να πραγματοποιεί η Ουάσινγκτον, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Η άνοδος των τιμών ακολούθησε τη σημαντική υποχώρηση της Δευτέρας, όταν το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο κατέγραψε απώλειες άνω του 7%. Οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχαν τότε περιορίσει τις ανησυχίες των επενδυτών για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό.
Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν την εικόνα μιας διπλής πορείας, με τις διπλωματικές προσπάθειες να συνεχίζονται παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για τις αγορές πετρελαίου, η αβεβαιότητα γύρω από την έκβαση των συνομιλιών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών.
Οι εξελίξεις συμπίπτουν με την έναρξη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις εξαιτίας της ανόδου του ενεργειακού κόστους που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν.
Η πορεία των τιμών των καυσίμων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος διαβίωσης και τις προσδοκίες των ψηφοφόρων. Έτσι, η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή δεν καθορίζει μόνο τις διεθνείς ενεργειακές αγορές, αλλά επηρεάζει και το πολιτικό περιβάλλον στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το αναφερόμενο πλήγμα φαίνεται να αποτελεί την τελευταία σε μια σειρά περιορισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων που φέρεται να πραγματοποιεί η Ουάσινγκτον, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Η άνοδος των τιμών ακολούθησε τη σημαντική υποχώρηση της Δευτέρας, όταν το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο κατέγραψε απώλειες άνω του 7%. Οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχαν τότε περιορίσει τις ανησυχίες των επενδυτών για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
Αντικρουόμενα μηνύματα από Ουάσιγκτον και ΤεχεράνηΠαρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ», αναφερόμενος στις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό.
Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν την εικόνα μιας διπλής πορείας, με τις διπλωματικές προσπάθειες να συνεχίζονται παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για τις αγορές πετρελαίου, η αβεβαιότητα γύρω από την έκβαση των συνομιλιών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών.
Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
Οι εξελίξεις συμπίπτουν με την έναρξη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις εξαιτίας της ανόδου του ενεργειακού κόστους που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν.
Η πορεία των τιμών των καυσίμων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος διαβίωσης και τις προσδοκίες των ψηφοφόρων. Έτσι, η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή δεν καθορίζει μόνο τις διεθνείς ενεργειακές αγορές, αλλά επηρεάζει και το πολιτικό περιβάλλον στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
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