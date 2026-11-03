Όμιλος ΔΕΗ: Η Κωτσόβολος εξαγοράζει τη ρουμανική Flanco έναντι 35 εκατ. ευρώ
Όμιλος ΔΕΗ: Η Κωτσόβολος εξαγοράζει τη ρουμανική Flanco έναντι 35 εκατ. ευρώ
Η Κωτσόβολος επεκτείνεται στη Ρουμανία με 150 καταστήματα - Θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά εξ ολοκλήρου από ίδια διαθέσιμα κεφάλαια, χωρίς τη χρήση δανεισμού - Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως τα τέλη του 2026
Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατά 100% θυγατρική του εταιρεία Κωτσόβολος (Next Gen Retail Services Mονοπρόσωπη Α.Ε.) υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ρουμανικής εταιρείας λιανικής πώλησης τεχνολογίας και ηλεκτρικών ειδών Flanco (Flanco Retail S.A.) από τους μετόχους της, Iulian Stanciu (98%) και Dragos Sirbu (2%), έναντι αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης (Enterprise Value) €35,0 εκατ.
Εφαρμόζοντας στη Ρουμανία το επιτυχημένο μοντέλο που υλοποίησε ο Όμιλος ΔΕΗ στην Ελλάδα με την εξαγορά της Κωτσόβολος, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ύψους €3,6 δισ., μέσω της απόκτησης του δεύτερου μεγαλύτερου δικτύου φυσικών καταστημάτων στη χώρα.
Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030, επιταχύνοντας την εξωστρέφεια και τον μετασχηματισμό της Κωτσόβολος σε έναν κορυφαίο περιφερειακό παίκτη και ολοκληρωμένο πάροχο τεχνολογικών συσκευών, οικιακών λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τεχνολογίας, υπηρεσιών και ενεργειακών λύσεων που διευκολύνει την καθημερινότητα των πελατών της και υποστηρίζει έμπρακτα την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή.
Μέσω της συμφωνίας, η Κωτσόβολος αποκτά άμεσα ένα ισχυρό εθνικό δίκτυο 150 φυσικών καταστημάτων σε περισσότερες από 100 πόλεις της Ρουμανίας, με επιφάνεια πωλήσεων που αγγίζει τα 60.000 τ.μ., πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας από τρίτο πάροχο (3rd party logistics) 37.500 τ.μ., περισσότερους από 1.200 καταρτισμένους εργαζομένους και ετήσια επισκεψιμότητα που ξεπερνά τους 14 εκατομμύρια καταναλωτές.
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Εφαρμόζοντας στη Ρουμανία το επιτυχημένο μοντέλο που υλοποίησε ο Όμιλος ΔΕΗ στην Ελλάδα με την εξαγορά της Κωτσόβολος, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ύψους €3,6 δισ., μέσω της απόκτησης του δεύτερου μεγαλύτερου δικτύου φυσικών καταστημάτων στη χώρα.
Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030, επιταχύνοντας την εξωστρέφεια και τον μετασχηματισμό της Κωτσόβολος σε έναν κορυφαίο περιφερειακό παίκτη και ολοκληρωμένο πάροχο τεχνολογικών συσκευών, οικιακών λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τεχνολογίας, υπηρεσιών και ενεργειακών λύσεων που διευκολύνει την καθημερινότητα των πελατών της και υποστηρίζει έμπρακτα την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή.
Μέσω της συμφωνίας, η Κωτσόβολος αποκτά άμεσα ένα ισχυρό εθνικό δίκτυο 150 φυσικών καταστημάτων σε περισσότερες από 100 πόλεις της Ρουμανίας, με επιφάνεια πωλήσεων που αγγίζει τα 60.000 τ.μ., πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας από τρίτο πάροχο (3rd party logistics) 37.500 τ.μ., περισσότερους από 1.200 καταρτισμένους εργαζομένους και ετήσια επισκεψιμότητα που ξεπερνά τους 14 εκατομμύρια καταναλωτές.
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