Όμιλος ΔΕΗ: Η Κωτσόβολος εξαγοράζει τη ρουμανική Flanco έναντι 35 εκατ. ευρώ

Η Κωτσόβολος επεκτείνεται στη Ρουμανία με 150 καταστήματα - Θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά εξ ολοκλήρου από ίδια διαθέσιμα κεφάλαια, χωρίς τη χρήση δανεισμού - Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως τα τέλη του 2026