Το πιο άσχημο γιοτ του κόσμου στοιχειώνει την Τεργέστη – Γιατί οι Ιταλοί πληρώνουν 30.000 δολάρια την ημέρα για να το κρατούν δεμένο

Ένα πανάκριβο, πλωτό έκτρωμα αλλοιώνει τη θέα στο λιμάνι της Τεργέστης, στη βόρεια Ιταλία, εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, ενώ η συντήρησή του κοστίζει εκατομμύρια στους Ιταλούς φορολογουμένους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης