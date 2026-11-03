Το πιο άσχημο γιοτ του κόσμου στοιχειώνει την Τεργέστη – Γιατί οι Ιταλοί πληρώνουν 30.000 δολάρια την ημέρα για να το κρατούν δεμένο
Το πιο άσχημο γιοτ του κόσμου στοιχειώνει την Τεργέστη – Γιατί οι Ιταλοί πληρώνουν 30.000 δολάρια την ημέρα για να το κρατούν δεμένο
Ένα πανάκριβο, πλωτό έκτρωμα αλλοιώνει τη θέα στο λιμάνι της Τεργέστης, στη βόρεια Ιταλία, εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, ενώ η συντήρησή του κοστίζει εκατομμύρια στους Ιταλούς φορολογουμένους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης
UPD:
Το Sailing Yacht A, που συνδέεται με τον Ρώσο ολιγάρχη Αντρέι Ιγκόρεβιτς Μέλνιτσενκο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστιοφόρα σκάφη στον κόσμο, με εκτιμώμενη αξία περίπου 600 εκατ. δολαρίων.
Το σκάφος βρισκόταν στην Τεργέστη για εργασίες συντήρησης τον Μάρτιο του 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε στην επιβολή εκτεταμένων κυρώσεων και στη δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το σκάφος βρισκόταν στην Τεργέστη για εργασίες συντήρησης τον Μάρτιο του 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε στην επιβολή εκτεταμένων κυρώσεων και στη δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα