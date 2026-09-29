Πώς η Ιαπωνία βρήκε λύση για τον υπερτουρισμό

Η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου επιστρέφει στην πρώτη θέση των προτιμήσεων σύμφωνα με τον δείκτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2026