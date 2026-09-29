Πώς η Ιαπωνία βρήκε λύση για τον υπερτουρισμό
Πώς η Ιαπωνία βρήκε λύση για τον υπερτουρισμό
Η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου επιστρέφει στην πρώτη θέση των προτιμήσεων σύμφωνα με τον δείκτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2026
Σε 1,5 δισ. υπολογίζονται οι άνθρωποι που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο το 2025, με τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να συγκεντρώνει περισσότερους επισκέπτες από οποιονδήποτε άλλο προορισμό. Το 2024 είχε υποχωρήσει στην τρίτη θέση, έπειτα από μια ακόμα πρωτιά το 2021. Τα έσοδα από τους ξένους επισκέπτες το 2025 πλησίασαν τα 53 δισ. ευρώ. Η επιτυχία της δε βασίστηκε μόνο στη δημοφιλία της, αλλά και στη στρατηγική που ακολούθησε διευρύνοντας την τουριστική της βάση και ενθαρρύνοντας ταξίδια όχι μόνο σε μεγάλα τουριστικά κέντρα, όπως το Τόκιο, το Κιότο και η Οσάκα, αλλά και σε άλλους λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς.
Οι υποδομές και η άριστη εσωτερική και διεθνής πρόσβαση, με αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις όπως το κορυφαίο σιδηροδρομικό δίκτυο Shinkansen και τα περίφημα τρένα «σφαίρες», τα οποία φημίζονται για την ακρίβεια, την ασφάλεια και την καθαριότητα, αποτελούν μόνο μερικούς από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην πρωτιά της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την έκθεση. Παράλληλα, η χώρα έχει ενισχύσει τις επιδόσεις της σε τομείς βιωσιμότητας, όπως η πράσινη μετάβαση, με στόχο τις μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050, τις επιχειρηματικές δεσμεύσεις για τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι υποδομές και η άριστη εσωτερική και διεθνής πρόσβαση, με αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις όπως το κορυφαίο σιδηροδρομικό δίκτυο Shinkansen και τα περίφημα τρένα «σφαίρες», τα οποία φημίζονται για την ακρίβεια, την ασφάλεια και την καθαριότητα, αποτελούν μόνο μερικούς από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην πρωτιά της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την έκθεση. Παράλληλα, η χώρα έχει ενισχύσει τις επιδόσεις της σε τομείς βιωσιμότητας, όπως η πράσινη μετάβαση, με στόχο τις μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050, τις επιχειρηματικές δεσμεύσεις για τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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