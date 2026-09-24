Διήμερες διαβουλεύσεις στην Τουρκία για την προστασία 456.000 επενδυτών από την κρίση των funds
Διήμερες διαβουλεύσεις στην Τουρκία για την προστασία 456.000 επενδυτών από την κρίση των funds
Η Τουρκία ξεκινά συνομιλίες για την αποπληρωμή 456.000 επενδυτών σε 131 υπό εκκαθάριση κεφάλαια ύψους 20 δισ. δολαρίων
Οι οικονομικές αρχές της Τουρκίας θα πραγματοποιήσουν διήμερες συνομιλίες για τον τρόπο αποπληρωμής των επενδυτών σε 131 επενδυτικά funds που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, μετά το κύμα αποτυχημένων αιτημάτων εξαγοράς μεριδίων που προκάλεσε αναταραχή στις αγορές της χώρας.
Ο υπουργός Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου Μεχμέτ Σιμσέκ θα προεδρεύσει της συνάντησης που ξεκινά την Πέμπτη, σύμφωνα με το υπουργείο.
Οι αξιωματούχοι θα συζητήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας εκκαθάρισης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης των πληρωμών προς τους επενδυτές. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν και την Παρασκευή.
Στις συναντήσεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών θεσμών της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο Κεφαλαιαγορών (SPK), η Αρχή Ρύθμισης και Εποπτείας Τραπεζών (BDDK), η κεντρική τράπεζα και η Takasbank, η εταιρεία εκκαθάρισης και θεματοφυλακής του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης.
Οι συνομιλίες αποτελούν την τελευταία προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την κρίση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα.
Η αναταραχή ξεκίνησε όταν ορισμένες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν αιτήματα επενδυτών για την επιστροφή των χρημάτων τους, προκαλώντας μαζικές πωλήσεις στις τουρκικές μετοχές.
Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγορών της Τουρκίας (SPK) διέταξε στις 17 Σεπτεμβρίου την εκκαθάριση περίπου 20 δισ. δολαρίων σε 131 επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
Για την εποπτεία της διαδικασίας, ορίστηκε η Türkiye İş Bankası AS για τα κεφάλαια που διαχειριζόταν η Tera Portföy Yönetimi AS, ενώ η κρατική Ziraat Bankası AS ανέλαβε τα κεφάλαια έξι ακόμη εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Pusula, Hedef και Bulls.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής, τα συγκεκριμένα κεφάλαια έχουν σχεδόν 456.000 μοναδικούς επενδυτές.
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Ο υπουργός Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου Μεχμέτ Σιμσέκ θα προεδρεύσει της συνάντησης που ξεκινά την Πέμπτη, σύμφωνα με το υπουργείο.
Οι αξιωματούχοι θα συζητήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας εκκαθάρισης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης των πληρωμών προς τους επενδυτές. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν και την Παρασκευή.
Στις συναντήσεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών θεσμών της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο Κεφαλαιαγορών (SPK), η Αρχή Ρύθμισης και Εποπτείας Τραπεζών (BDDK), η κεντρική τράπεζα και η Takasbank, η εταιρεία εκκαθάρισης και θεματοφυλακής του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης.
Turkey’s economic authorities will hold two days of talks on how to repay investors in 131 investment funds being liquidated https://t.co/u68SyRcumi— Bloomberg (@business) September 24, 2026
Οι συνομιλίες αποτελούν την τελευταία προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την κρίση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα.
Η αναταραχή ξεκίνησε όταν ορισμένες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν αιτήματα επενδυτών για την επιστροφή των χρημάτων τους, προκαλώντας μαζικές πωλήσεις στις τουρκικές μετοχές.
Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγορών της Τουρκίας (SPK) διέταξε στις 17 Σεπτεμβρίου την εκκαθάριση περίπου 20 δισ. δολαρίων σε 131 επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
Για την εποπτεία της διαδικασίας, ορίστηκε η Türkiye İş Bankası AS για τα κεφάλαια που διαχειριζόταν η Tera Portföy Yönetimi AS, ενώ η κρατική Ziraat Bankası AS ανέλαβε τα κεφάλαια έξι ακόμη εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Pusula, Hedef και Bulls.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής, τα συγκεκριμένα κεφάλαια έχουν σχεδόν 456.000 μοναδικούς επενδυτές.
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