Πότε θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας στη Γραμμή 4, διαβεβαιώσεις ασφάλειας ζητoύν οι κάτοικοι της Κυψέλης

Η προσωρινή μετακίνηση κατοίκων από πολυκατοικίες της ζώνης επιρροής, οι επεμβάσεις στατικότητας και το νέο αυστηρό πρωτόκολλο για το TBM στο τραπέζι μετά τις καθιζήσεις - Τι προτείνει ο ανάδοχος για την επόμενη μέρα