Πότε θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας στη Γραμμή 4, διαβεβαιώσεις ασφάλειας ζητoύν οι κάτοικοι της Κυψέλης
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Μετρό Γραμμή 4 Κυψέλη

Πότε θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας στη Γραμμή 4, διαβεβαιώσεις ασφάλειας ζητoύν οι κάτοικοι της Κυψέλης

Η προσωρινή μετακίνηση κατοίκων από πολυκατοικίες της ζώνης επιρροής, οι επεμβάσεις στατικότητας και το νέο αυστηρό πρωτόκολλο για το TBM στο τραπέζι μετά τις καθιζήσεις - Τι προτείνει ο ανάδοχος για την επόμενη μέρα

Πότε θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας στη Γραμμή 4, διαβεβαιώσεις ασφάλειας ζητoύν οι κάτοικοι της Κυψέλης
Μαριάννα Τζάννε
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Η επανεκκίνηση του μετροπόντικα της Γραμμής 4 στην Κυψέλη απομακρύνεται, καθώς οι καθιζήσεις και οι ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτήρια της περιοχής επιβάλλουν νέο γύρο τεχνικών ελέγχων και παρεμβάσεων.

Με το TBM ακινητοποιημένο από τις αρχές Μαΐου, η συζήτηση δεν περιορίζεται πια στην αποκατάσταση των ρωγμών και των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτήρια. Στο τραπέζι μπαίνει ακόμη και η δυνατότητα προσωρινής μετεγκατάστασης κατοίκων, εφόσον το επιθυμούν, όταν το μηχάνημα θα περνά κάτω από τις πολυκατοικίες της περιοχής.

Τα πρώτα πορίσματα των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος παρότι είναι έτοιμα αναμένονται τις επόμενες μέρες και θα κρίνουν τόσο τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα κτήρια όσο και τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση της διάνοιξης.

Η Γραμμή 4 έχει ήδη μεταθέσει επισήμως τον χρόνο ολοκλήρωσής της για το 2032 και η πεντάμηνη ακινησία του TBM προσθέτει ακόμη μία σοβαρή αβεβαιότητα στο χρονοδιάγραμμα.

Η πρόταση για προσωρινή μετακίνηση

Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί και το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων ανέδειξε στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας ο εκπρόσωπος των κατοίκων Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Όπως είπε, από την ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό προκύπτει ότι σε αρκετές πολυκατοικίες απαιτούνται άμεσες εργασίες στήριξης.

Ο κ. Κουτρουλάρης μετέφερε, μάλιστα, τη σύσταση για απομάκρυνση των κατοίκων για διάστημα 10 έως 15 ημερών, όταν ο μετροπόντικας θα διέρχεται κάτω από κτήρια που θα έχουν προηγουμένως ενισχυθεί. Δεν πρόκειται για απόφαση εκκένωσης, αλλά για μία προληπτική επιλογή που αναδεικνύει το βάρος της κατάστασης και την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ασφαλή εκτέλεση του έργου.

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Μαριάννα Τζάννε
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