Aκόμα μία «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ομολόγων – Το sell off στις ΗΠΑ παρέσυρε Ευρώπη και Ασία
Aκόμα μία «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ομολόγων – Το sell off στις ΗΠΑ παρέσυρε Ευρώπη και Ασία
Το «ξεπούλημα» στην Ευρωζώνη επιβραδύνεται όμως οι αποδόσεις παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών - Πίεση για Γαλλία και Ιταλία - Οι παράγοντες που οδήγησαν το αμερικανικό 10ετές ομόλογο σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007
Αν υπήρχαν επενδυτές που περίμεναν μια πιο ήρεμη εβδομάδα, λόγω απουσίας σημαντικών ανακοινώσεων μέχρι τα αμερικανικά στοιχεία απασχόλησης της επόμενης Παρασκευής, διαψεύστηκαν. Η αγορά των αμερικανικών ομολόγων βρέθηκε αντιμέτωπη με μια «τέλεια καταιγίδα» την Τετάρτη, καθώς οι αποδόσεις εκτοξεύθηκαν για ακόμα μία φορά το τελευταίο διάστημα. Το 10ετές κρατικό ομόλογο ξεπέρασε το 5,1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων 18 μηνών και έφτασε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007, πριν από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.
Δεν έχουν περάσει μάλιστα, ούτε 10 μέρες από το προηγούμενο «ξεπούλημα», όπου η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έφτασε το 5,04%, ξεπερνώντας το υψηλό του 2023 και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.
Η σημερινή άνοδος των τιμών του πετρελαίου, ώθησε υψηλότερα και την απόδοση των 30ετών αμερικανικών ομολόγων Treasury, η οποία αυξήθηκε έως και 4 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,44%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2004.
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Δεν έχουν περάσει μάλιστα, ούτε 10 μέρες από το προηγούμενο «ξεπούλημα», όπου η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έφτασε το 5,04%, ξεπερνώντας το υψηλό του 2023 και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.
Η σημερινή άνοδος των τιμών του πετρελαίου, ώθησε υψηλότερα και την απόδοση των 30ετών αμερικανικών ομολόγων Treasury, η οποία αυξήθηκε έως και 4 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,44%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2004.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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