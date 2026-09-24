Aκόμα μία «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ομολόγων – Το sell off στις ΗΠΑ παρέσυρε Ευρώπη και Ασία

Το «ξεπούλημα» στην Ευρωζώνη επιβραδύνεται όμως οι αποδόσεις παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών - Πίεση για Γαλλία και Ιταλία - Οι παράγοντες που οδήγησαν το αμερικανικό 10ετές ομόλογο σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007