ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου
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ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: 1,39 δισ. ευρώ σε 2,71 εκατ. δικαιούχους έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου
Συνολικά 1,392 δισ. ευρώ πρόκειται να καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε 2.712.497 δικαιούχους  έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του προγραμματισμένου κύκλου πληρωμών.

Από το συνολικό ποσό, το μεγαλύτερο μέρος αφορά στις συντάξεις Οκτωβρίου, ενώ σημαντικά ποσά κατευθύνονται επίσης σε επιδόματα, παροχές και προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει συνολικά 1,353 δισ. ευρώ σε εκατομμύρια δικαιούχους.

Ειδικότερα:

Στις 21 Σεπτεμβρίου, καταβλήθηκαν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για παροχές του Οργανισμού.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1,32 δισ. ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026.

Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, θα διατεθούν ακόμη 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Η καταβολή των συντάξεων αποτελεί μακράν τη μεγαλύτερη πληρωμή της συγκεκριμένης εβδομάδας, καθώς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών κονδυλίων.

Τα ποσά από τη ΔΥΠΑ

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 39,1 εκατ. ευρώ σε ανέργους, εργαζόμενες μητέρες και δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης.

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Αναλυτικά:

-18 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
-1 εκατ. ευρώ θα λάβουν 3.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
-20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 19.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-100.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Έτσι, η ατζέντα των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ περιλαμβάνει τόσο τις τακτικές συνταξιοδοτικές καταβολές όσο και μια σειρά από παροχές κοινωνικής προστασίας και προγράμματα που αφορούν την απασχόληση και τη στήριξη των δικαιούχων.

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