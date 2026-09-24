Jumbo: Καθαρά κέρδη 120,6 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο – Εκτακτη διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή
Jumbo: Καθαρά κέρδη 120,6 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο – Εκτακτη διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή
Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 - Με τη νέα διανομή, οι συνολικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους εντός του 2026 ανέρχονται σε 2,2 ευρώ ανά μετοχή ή περίπου 295,57 εκατ. ευρώ
Πωλήσεις €519,26 εκατ. (+4,42%) και καθαρά κέρδη €120,60 εκατ. (+2,92%) κατέγραψε ο Όμιλος Jumbo στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής €1,00 ανά μετοχή.
Το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις να διατηρούν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, στις διεθνείς μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, επηρεάζοντας παράλληλα την καταναλωτική ψυχολογία.
Οι συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος έχουν ως εξής:
•Ελλάδα: Η μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου, που αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της δραστηριότητάς του, διατήρησε υγιή αναπτυξιακή πορεία.
•Κύπρος: Η αρχική αρρυθμία που προκάλεσε η γεωγραφική εγγύτητα στις πολεμικές συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής σταδιακά περιορίστηκε, με την αγορά να παρουσιάζει εξομάλυνση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
•Βουλγαρία: Η δυναμική παρέμεινε ιδιαίτερα θετική, υποστηριζόμενη από την πορεία προς την υιοθέτηση του ευρώ, την υψηλή ρευστότητα, το υγιές τραπεζικό σύστημα, το χαμηλό δημόσιο χρέος και την ισχυρή αύξηση των μισθών.
•Ρουμανία: Παρέμεινε η πλέον απαιτητική αγορά. Ο υψηλός πληθωρισμός, οι πιέσεις στο RON, η δημοσιονομική προσαρμογή και η αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% τον Αύγουστο του 2025 περιόρισαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική ζήτηση.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις να διατηρούν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, στις διεθνείς μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, επηρεάζοντας παράλληλα την καταναλωτική ψυχολογία.
Οι συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος έχουν ως εξής:
•Ελλάδα: Η μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου, που αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της δραστηριότητάς του, διατήρησε υγιή αναπτυξιακή πορεία.
•Κύπρος: Η αρχική αρρυθμία που προκάλεσε η γεωγραφική εγγύτητα στις πολεμικές συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής σταδιακά περιορίστηκε, με την αγορά να παρουσιάζει εξομάλυνση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
•Βουλγαρία: Η δυναμική παρέμεινε ιδιαίτερα θετική, υποστηριζόμενη από την πορεία προς την υιοθέτηση του ευρώ, την υψηλή ρευστότητα, το υγιές τραπεζικό σύστημα, το χαμηλό δημόσιο χρέος και την ισχυρή αύξηση των μισθών.
•Ρουμανία: Παρέμεινε η πλέον απαιτητική αγορά. Ο υψηλός πληθωρισμός, οι πιέσεις στο RON, η δημοσιονομική προσαρμογή και η αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% τον Αύγουστο του 2025 περιόρισαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική ζήτηση.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα