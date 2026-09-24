Jumbo: Καθαρά κέρδη 120,6 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο – Εκτακτη διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή

Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 - Με τη νέα διανομή, οι συνολικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους εντός του 2026 ανέρχονται σε 2,2 ευρώ ανά μετοχή ή περίπου 295,57 εκατ. ευρώ