Dimand: Kέρδη προ φόρων €22,7 εκατ. το α’ εξάμηνο, στα €17,1 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη

Συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου με αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου, η οποία ανήλθε στις 30.06.2026 σε €240,1 εκατ.