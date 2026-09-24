Dimand: Kέρδη προ φόρων €22,7 εκατ. το α’ εξάμηνο, στα €17,1 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη
Dimand: Kέρδη προ φόρων €22,7 εκατ. το α’ εξάμηνο, στα €17,1 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη
Συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου με αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου, η οποία ανήλθε στις 30.06.2026 σε €240,1 εκατ.
Σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών και των κερδών προ φόρων του Ομίλου, ανακοίνωσε η Dimand στα οικονομικά αποτελέσματά της για το α’ εξάμηνο 2026, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €17,1 εκατ. και €22,7 εκατ. αντίστοιχα το α’ εξάμηνο 2026. Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου, η οποία ανήλθε σε €240,1 εκατ.
Σχολιάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική της DIMAND σύμφωνα με τον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό, ο οποίος εξελίσσεται ομαλά. Η ενίσχυση της κερδοφορίας, η αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, μέσω επιλεκτικών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών, αναδεικνύουν το θετικό αποτύπωμα των επιλογών μας σε βάθος χρόνου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν συμφωνίες και συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν μετά την 30.06.2026, προβλέπουμε σε ακόμη θετικότερα αποτελέσματα για το σύνολο της χρήσης 2026».
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε σχετικό πίνακα στο newmoney.gr
Σχολιάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική της DIMAND σύμφωνα με τον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό, ο οποίος εξελίσσεται ομαλά. Η ενίσχυση της κερδοφορίας, η αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, μέσω επιλεκτικών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών, αναδεικνύουν το θετικό αποτύπωμα των επιλογών μας σε βάθος χρόνου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν συμφωνίες και συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν μετά την 30.06.2026, προβλέπουμε σε ακόμη θετικότερα αποτελέσματα για το σύνολο της χρήσης 2026».
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε σχετικό πίνακα στο newmoney.gr
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