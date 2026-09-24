Κτηματαγορά: Με +380% «τρέχει» η ζήτηση στα ενοίκια, με +60% στις πωλήσεις έναντι της προσφοράς

Από την Ελευσίνα μέχρι τα βόρεια προάστια οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές και αγοραστές κυνηγούν τα φθηνά σπίτια - Έως 42 φορές μεγαλύτερη ζήτηση στα προσιτά ενοίκια