Κτηματαγορά: Με +380% «τρέχει» η ζήτηση στα ενοίκια, με +60% στις πωλήσεις έναντι της προσφοράς
Κτηματαγορά: Με +380% «τρέχει» η ζήτηση στα ενοίκια, με +60% στις πωλήσεις έναντι της προσφοράς
Από την Ελευσίνα μέχρι τα βόρεια προάστια οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές και αγοραστές κυνηγούν τα φθηνά σπίτια - Έως 42 φορές μεγαλύτερη ζήτηση στα προσιτά ενοίκια
Στην ενοικίαση και στα πιο προσιτά ακίνητα με τιμή στα 600 ευρώ το μήνα καταγράφεται αυτή την στιγμή η μεγαλύτερη πίεση στην εγχώρια κτηματαγορά με τα νούμερα των αναζητήσεων στις δημοσιευμένες αγγελίες να αποτυπώνουν ακριβώς το χάσμα μεταξύ προσφοράς- ζήτησης. Στις πωλήσεις η ζήτηση είναι 60% παραπάνω σε σχέση με την προσφορά, ενώ στην ενοικίαση η «ψαλίδα» εκτοξεύεται στο 380% πάνω από την προσφορά.
Τα στοιχεία προκύπτουν από τα δεδομένα του δικτύου αγγελιών του ‘’Spitogatos’’ που παρουσιάστηκαν με αφορμή τα 20 χρόνια της εταιρείας από τον κ. Δημήτρη Μελαχροινό, CEO και συν-ιδρυτή, τον κ. Δημήτρη Τσατίρη, COO του Spitogatos και τον Κυριάκο Καμπούρη, CEO της IMS-FC και όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η πίεση στα φθηνά ενοίκια της Αττικής εμφανίζεται έως και 42 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα ακριβά.
Στις πωλήσεις, η μεγαλύτερη πίεση παραμένει στα οικονομικότερα ακίνητα, ενώ στις υψηλότερες τιμές εμφανίζεται ακόμη και πλεόνασμα διαθέσιμου αποθέματος.
Αναφερόμενοι στις προοπτικές της αγοράς οι επιτελείς της εταιρείας, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν βλέπουν άμεσα πτώση των ζητούμενων τιμών, ούτε την ύπαρξη φούσκας, η οποία με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία «χρηματοοικονομικά δεν προκύπτει. Η φούσκα εκδηλώνεται όταν τα νοικοκυριά είναι υπερδανεισμένα, ωστόσο η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά στο κομμάτι της στεγαστικής πίστης», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.
«Στην Ελλάδα μόλις 1 στις 5 συναλλαγές γίνονται με χρηματοδότηση από στεγαστικό όταν στην Ιταλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 55%», ανέφερε ο κ. Μελαχροινός. Η χώρα μας υπολείπεται κατά 22 μοναδες βάσεις έναντι τις υπόλοιπης Ευρώπης όπου σχεδόν 1 στις 2 πράξεις πραγματοποιούνται μέσω στεγαστικού δανείου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα στοιχεία προκύπτουν από τα δεδομένα του δικτύου αγγελιών του ‘’Spitogatos’’ που παρουσιάστηκαν με αφορμή τα 20 χρόνια της εταιρείας από τον κ. Δημήτρη Μελαχροινό, CEO και συν-ιδρυτή, τον κ. Δημήτρη Τσατίρη, COO του Spitogatos και τον Κυριάκο Καμπούρη, CEO της IMS-FC και όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η πίεση στα φθηνά ενοίκια της Αττικής εμφανίζεται έως και 42 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα ακριβά.
Στις πωλήσεις, η μεγαλύτερη πίεση παραμένει στα οικονομικότερα ακίνητα, ενώ στις υψηλότερες τιμές εμφανίζεται ακόμη και πλεόνασμα διαθέσιμου αποθέματος.
Αναφερόμενοι στις προοπτικές της αγοράς οι επιτελείς της εταιρείας, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν βλέπουν άμεσα πτώση των ζητούμενων τιμών, ούτε την ύπαρξη φούσκας, η οποία με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία «χρηματοοικονομικά δεν προκύπτει. Η φούσκα εκδηλώνεται όταν τα νοικοκυριά είναι υπερδανεισμένα, ωστόσο η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά στο κομμάτι της στεγαστικής πίστης», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.
«Στην Ελλάδα μόλις 1 στις 5 συναλλαγές γίνονται με χρηματοδότηση από στεγαστικό όταν στην Ιταλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 55%», ανέφερε ο κ. Μελαχροινός. Η χώρα μας υπολείπεται κατά 22 μοναδες βάσεις έναντι τις υπόλοιπης Ευρώπης όπου σχεδόν 1 στις 2 πράξεις πραγματοποιούνται μέσω στεγαστικού δανείου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα