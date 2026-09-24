ΔΕΗ: Στα 29,10 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Alpha Finance-AXIA
ΔΕΗ: Στα 29,10 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Alpha Finance-AXIA
Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το νέο πλάνο της ΔΕΗ ενισχύει σημαντικά την επενδυτική ιστορία του ομίλου, καθώς προβλέπει επενδύσεις περίπου 24 δισ. ευρώ έως το 2030 και σημαντική αύξηση της παραγωγικής ισχύος
Νέα υψηλότερη τιμή στόχο για τη ΔΕΗ στα 29,10 ευρώ, από 25,40 ευρώ προηγουμένως, δίνει η Alpha Finance-AXIA, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς, καθώς ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για την περίοδο 2026-2030 και τις πρόσθετες αναπτυξιακές δυνατότητες από τις ΑΠΕ, τα δίκτυα και τα data centers. Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 22,9% έναντι της τιμής αναφοράς των 23,66 ευρώ.
Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το νέο πλάνο της ΔΕΗ ενισχύει σημαντικά την επενδυτική ιστορία του ομίλου, καθώς προβλέπει επενδύσεις περίπου 24 δισ. ευρώ έως το 2030 και σημαντική αύξηση της παραγωγικής ισχύος. Η συνολική ισχύς αναμένεται να φτάσει τα 24,3 GW έως το τέλος της περιόδου, από 12,4 GW το 2025, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ προβλέπεται να ανέλθει στα 18,8 GW.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το νέο πλάνο της ΔΕΗ ενισχύει σημαντικά την επενδυτική ιστορία του ομίλου, καθώς προβλέπει επενδύσεις περίπου 24 δισ. ευρώ έως το 2030 και σημαντική αύξηση της παραγωγικής ισχύος. Η συνολική ισχύς αναμένεται να φτάσει τα 24,3 GW έως το τέλος της περιόδου, από 12,4 GW το 2025, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ προβλέπεται να ανέλθει στα 18,8 GW.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα