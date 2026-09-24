ΔΕΗ: Στα 29,10 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Alpha Finance-AXIA

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το νέο πλάνο της ΔΕΗ ενισχύει σημαντικά την επενδυτική ιστορία του ομίλου, καθώς προβλέπει επενδύσεις περίπου 24 δισ. ευρώ έως το 2030 και σημαντική αύξηση της παραγωγικής ισχύος