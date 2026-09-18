Τουρκία: Από το χρηματιστηριακό ράλι στην κρίση των funds: Πώς ξεκίνησε η αναταραχή, έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών

Η μεγάλη πρόκληση για την τουρκική κεφαλαιαγορά

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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλεσε πρόσωπα που θεωρήθηκε ότι συνδέονται με ύποπτες κινήσεις στην αγορά, ενώ κατατέθηκαν ποινικές καταγγελίες για υποθέσεις που αφορούν μετοχές εταιρειών όπως οι Katılımevim, Gündoğdu Gıda και Destek Finans Faktoring.Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν σεστελεχών επενδυτικών εταιρειών και επέβαλαν περιορισμούς μετακίνησης σε ορισμένα πρόσωπα που ελέγχονται.Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης και των εποπτικών αρχών να αντιμετωπίσουν φαινόμενα που, σύμφωνα με τις ίδιες, υπονομεύουν τη λειτουργία της αγοράς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.Η υπόθεση των επενδυτικών κεφαλαίων αποτελεί σημαντική δοκιμασία για την τουρκική αγορά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό μικροεπενδυτών αλλά και αυξημένη δραστηριότητα σε μετοχές υψηλότερου ρίσκου.Η μαζική εκκαθάριση κεφαλαίων μεγάλης αξίας δημιουργεί ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών διαχείρισης κινδύνου, αλλά και για την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας σε προϊόντα που επενδύουν σε λιγότερο ρευστές μετοχές.Για τις αρχές, το βασικό στοίχημα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης χωρίς να προκληθούν νέες πιέσεις στην αγορά. Για τους επενδυτές, το κρίσιμο ζήτημα είναι η ομαλή επιστροφή των κεφαλαίων και η διασφάλιση ότι η διαδικασία εκκαθάρισης θα ολοκληρωθεί με διαφάνεια.