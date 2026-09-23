Τουρκία: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Tera για το σκάνδαλο των funds – Βουτιά στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης
Τουρκία: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Tera για το σκάνδαλο των funds – Βουτιά στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης
Ο Εμρέ Τεζμέν, πρόεδρος της χρηματιστηριακής, είχε τεθεί υπό κράτηση στις 19 Σεπτεμβρίου και συνελήφθη επισήμως τα ξημερώματα της Τετάρτης
Στη σύλληψη του ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την κατάρρευση επενδυτικών funds, η οποία έχει εξανεμίσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια επενδυτών, προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές.
Ο Εμρέ Τεζμέν, πρόεδρος της χρηματιστηριακής Tera Yatirim Menkul Degerler AS, είχε τεθεί υπό κράτηση στις 19 Σεπτεμβρίου και συνελήφθη επισήμως τα ξημερώματα της Τετάρτης, μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tera, Κερέμ Αλκίν και Εμρέ Αλκίν, καθώς και ακόμη ένα στέλεχος της εταιρείας, τον Αλπέρ Οζτούρκ, σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
Ο Κερέμ Αλκίν, ο οποίος αποχώρησε πέρυσι από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, είχε διατελέσει πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ από το 2021 έως το 2024. Ο αδελφός του, Εμρέ, είναι γνωστός οικονομολόγος και τηλεοπτικός σχολιαστής με συχνή παρουσία στα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη επίσης ο πρόεδρος της Pusula Finans Holding AS, Σερντάρ Τουρχάν, σύμφωνα με το NTV.
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Ο Εμρέ Τεζμέν, πρόεδρος της χρηματιστηριακής Tera Yatirim Menkul Degerler AS, είχε τεθεί υπό κράτηση στις 19 Σεπτεμβρίου και συνελήφθη επισήμως τα ξημερώματα της Τετάρτης, μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tera, Κερέμ Αλκίν και Εμρέ Αλκίν, καθώς και ακόμη ένα στέλεχος της εταιρείας, τον Αλπέρ Οζτούρκ, σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
Ο Κερέμ Αλκίν, ο οποίος αποχώρησε πέρυσι από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, είχε διατελέσει πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ από το 2021 έως το 2024. Ο αδελφός του, Εμρέ, είναι γνωστός οικονομολόγος και τηλεοπτικός σχολιαστής με συχνή παρουσία στα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη επίσης ο πρόεδρος της Pusula Finans Holding AS, Σερντάρ Τουρχάν, σύμφωνα με το NTV.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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