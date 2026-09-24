JD Sports: Εξαγοράζει το υπόλοιπο 20% της Cosmos Sport από την οικογένεια Τσικνάκη

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Το υπόλοιπο 20% τηςπου διατηρεί η οικογένειαεξαγοράζει η, ολοκληρώνοντας σχεδόν πέντε χρόνια μετά το αρχικό ντιλ την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ελληνικής εταιρείας.Η βρετανική πολυεθνική, η οποία ελέγχει ήδη το 80% της Cosmos Sport από το 2021, άσκησε στις 28 Αυγούστου το δικαίωμα αγοράς της εναπομείνασας συμμετοχής, με τη συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και την οικογένεια Τσικνάκη να αποχωρεί από τη μετοχική σύνθεση.Το συνολικό τίμημα αναμένεται, σύμφωνα με την JD Sports, να κινηθεί στα επίπεδα των 44 εκατ. ευρώ, όσο ήταν η λογιστική αξία της σχετικής υποχρέωσης στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.