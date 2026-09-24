Παγκόσμιο sell off στα ομόλογα: Εκτίναξη αποδόσεων στις ΗΠΑ σε υψηλό σχεδόν 20 ετών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ομόλογα Αγορές ΗΠΑ

Παγκόσμιο sell off στα ομόλογα: Εκτίναξη αποδόσεων στις ΗΠΑ σε υψηλό σχεδόν 20 ετών

Ισχυρά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία και αδύναμη ζήτηση σε δημοπρασία κρατικών τίτλων έστειλαν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων πάνω από το 5%

Παγκόσμιο sell off στα ομόλογα: Εκτίναξη αποδόσεων στις ΗΠΑ σε υψηλό σχεδόν 20 ετών
UPD:
Ένα νέο κύμα πωλήσεων σαρώνει την παγκόσμια αγορά ομολόγων, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στους επενδυτές, καθώς τα ανθεκτικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία και η χαμηλή ζήτηση σε δημοπρασία κρατικών τίτλων οδήγησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών.

Οι απώλειες στη Wall Street μεταφέρθηκαν στις αγορές της Ασίας, με τα κρατικά ομόλογα να υποχωρούν στην Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία αλλά και στις αναδυόμενες αγορές.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου σταθεροποιήθηκε στις ασιατικές συναλλαγές γύρω στο 5,11%, μετά το άλμα 15 μονάδων βάσης την Τετάρτη, τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την αναταραχή που προκάλεσε η ανακοίνωση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο του 2025.

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