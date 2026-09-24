Παγκόσμιο sell off στα ομόλογα: Εκτίναξη αποδόσεων στις ΗΠΑ σε υψηλό σχεδόν 20 ετών

Ισχυρά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία και αδύναμη ζήτηση σε δημοπρασία κρατικών τίτλων έστειλαν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων πάνω από το 5%