Edison για Metlen: Αποτίμηση 75,3 ευρώ και περιθώριο 60%
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Metlen Energy & Metals

Edison για Metlen: Αποτίμηση 75,3 ευρώ και περιθώριο 60%

Η Metlen Energy & Metals εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, σύμφωνα με την Edison, με ισχυρές επιδόσεις σε ενέργεια και μεταλλουργία, νέους καταλύτες όπως η Metka και προοπτική σημαντικής αύξησης κερδοφορίας έως το 2030.

Edison για Metlen: Αποτίμηση 75,3 ευρώ και περιθώριο 60%
Νίκος Μελαχροινός
Ισχυρές προοπτικές για τη Metlen Energy & Metals βλέπει η Edison, η οποία τοποθετεί την ενδεικτική αποτίμηση της μετοχής στα 75,3 ευρώ, επίπεδο που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 60% σε σχέση με τα 47 ευρώ που χρησιμοποιεί ως τιμή αναφοράς. Η Edison εκτιμά ότι η εταιρεία έχει επιστρέψει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης το 2026, μετά τις πιέσεις που είχαν ασκήσει στα περσινά αποτελέσματα οι ζημιές από συγκεκριμένα έργα.

Η θετική εικόνα στηρίζεται στις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, στην πρόοδο στους τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς και σε μια σειρά από δυνητικούς καταλύτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόσχιση των δραστηριοτήτων παραχωρήσεων και έργων ΣΔΙΤ, η πιθανή εισαγωγή της Metka στο χρηματιστήριο, καθώς και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στα κρίσιμα και σπάνια μέταλλα και στον αμυντικό εξοπλισμό.

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Νίκος Μελαχροινός
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