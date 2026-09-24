Edison για Metlen: Αποτίμηση 75,3 ευρώ και περιθώριο 60%

Η Metlen Energy & Metals εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, σύμφωνα με την Edison, με ισχυρές επιδόσεις σε ενέργεια και μεταλλουργία, νέους καταλύτες όπως η Metka και προοπτική σημαντικής αύξησης κερδοφορίας έως το 2030.