Πάνω από τα $103 το πετρέλαιο, προειδοποίηση της Morgan Stanley για ενδεχόμενο μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ
Πάνω από τα $103 το πετρέλαιο, προειδοποίηση της Morgan Stanley για ενδεχόμενο μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ
Το ενδιαφέρον των αγορών παραμένει στραμμένο στην πορεία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ιράν και κυρίως στο κατά πόσο θα υπάρξουν εξελίξεις που θα μπορούσαν να μειώσουν τις διαταραχές στις ενεργειακές ροές
Νέα άνοδο καταγράφει το πετρέλαιο, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν παραμένει αυξημένη, ενώ οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, στις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ και στις ροές της Σαουδικής Αραβίας επηρεάζουν τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς.
Το αργό τύπου Brent ενισχύεται 0,3% πάνω από τα 103,3 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.
Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει σε απειλές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα εγκαταλείψει το δικαίωμά της να αναπτύσσει πυρηνική τεχνολογία για την οικονομική της ανάπτυξη.
Ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις και ο αμερικανικός αποκλεισμός.
Η εξέλιξη αυτή διατηρεί στο προσκήνιο τον κίνδυνο για τις διεθνείς ενεργειακές ροές, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.
Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τα διυλιστήρια για μια εθελοντική μείωση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, ως εναλλακτική λύση στην επιβολή επίσημης απαγόρευσης στις αποστολές προς το εξωτερικό.
Σύμφωνα, όμως, με ανάλυση της Morgan Stanley, μια απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης θα μπορούσε να προκαλέσει ένα παράδοξο αποτέλεσμα: αντί να μειώσει συνολικά το ενεργειακό κόστος, να οδηγήσει σε άνοδο της τιμής της βενζίνης.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Μάρτιν Ρατς, η διακοπή των εξαγωγών θα γέμιζε γρήγορα τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, πιθανότατα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αυτό θα ανάγκαζε τα διυλιστήρια να περιορίσουν τη λειτουργία τους, μειώνοντας παράλληλα την παραγωγή βενζίνης και πιέζοντας ανοδικά τις τιμές.
Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία προχωρά σε ενέργειες για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου μέσω του κομβικού αγωγού East-West, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει σταδιακά τις διαθέσιμες εξαγωγικές ροές της χώρας.
Το αργό τύπου Brent ενισχύεται 0,3% πάνω από τα 103,3 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.
Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει σε απειλές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα εγκαταλείψει το δικαίωμά της να αναπτύσσει πυρηνική τεχνολογία για την οικονομική της ανάπτυξη.
Ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις και ο αμερικανικός αποκλεισμός.
Η εξέλιξη αυτή διατηρεί στο προσκήνιο τον κίνδυνο για τις διεθνείς ενεργειακές ροές, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.
Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τα διυλιστήρια για μια εθελοντική μείωση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, ως εναλλακτική λύση στην επιβολή επίσημης απαγόρευσης στις αποστολές προς το εξωτερικό.
Σύμφωνα, όμως, με ανάλυση της Morgan Stanley, μια απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης θα μπορούσε να προκαλέσει ένα παράδοξο αποτέλεσμα: αντί να μειώσει συνολικά το ενεργειακό κόστος, να οδηγήσει σε άνοδο της τιμής της βενζίνης.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Μάρτιν Ρατς, η διακοπή των εξαγωγών θα γέμιζε γρήγορα τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, πιθανότατα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αυτό θα ανάγκαζε τα διυλιστήρια να περιορίσουν τη λειτουργία τους, μειώνοντας παράλληλα την παραγωγή βενζίνης και πιέζοντας ανοδικά τις τιμές.
Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία προχωρά σε ενέργειες για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου μέσω του κομβικού αγωγού East-West, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει σταδιακά τις διαθέσιμες εξαγωγικές ροές της χώρας.
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