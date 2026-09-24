Πάνω από τα $103 το πετρέλαιο, προειδοποίηση της Morgan Stanley για ενδεχόμενο μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον των αγορών παραμένει στραμμένο στην πορεία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ιράν και κυρίως στο κατά πόσο θα υπάρξουν εξελίξεις που θα μπορούσαν να μειώσουν τις διαταραχές στις ενεργειακές ροές