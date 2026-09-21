Τουρκία: Παγώνει περιουσιακά στελεχών μετά την κρίση των funds, δεκάδες συλλήψεις και απώλειες $51 δισ. για τις μετοχές

Η Τουρκία πάγωσε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με στελέχη αρκετών επενδυτικών εταιρειών, διευρύνοντας την έρευνα για την κρίση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία έχει ήδη προκαλέσει αποτυχίες στην εξυπηρέτηση αιτημάτων εξαγοράς, συλλήψεις και ισχυρές απώλειες στο χρηματιστήριο.



Τα μέτρα αφορούν στελέχη εταιρειών όπως οι Tera Yatirim Menkul Degerler AS, Pusula Finans Holding AS, Hedef Holding και Bulls Portföy Yönetimi, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ σε ανάρτησή του στο X. Οι αρχές προχώρησαν επίσης σε περιορισμούς στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που αφορούν μέλη διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες και ορισμένους συγγενείς τους, χωρίς την έγκριση των εισαγγελικών αρχών.



Η κίνηση αποτελεί νέα εξέλιξη στην επιχείρηση καταστολής που ακολούθησε την αναταραχή στην τουρκική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων. Αρκετές εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων αδυνατούσαν την περασμένη εβδομάδα να ανταποκριθούν σε αιτήματα επενδυτών για εξαγορά μεριδίων, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, οι εποπτικές αρχές έδωσαν εντολή για την εκκαθάριση 131 επενδυτικών fund, τα οποία διαχειρίζονται επτά εταιρείες.



Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ότι έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες σε βάρος 25 ατόμων, εκ των οποίων 15 έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού των υπόλοιπων 10, που χαρακτηρίζονται φυγόδικοι.



Ο βασικός δείκτης Borsa Istanbul 100 υποχωρούσε κατά 2,6% στις 10:09 το πρωί, ώρα Κωνσταντινούπολης.



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