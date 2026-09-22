Νέος επενδυτικός κύκλος για τις ελληνικές τράπεζες – Τι καταγράφεται στο συνέδριο της ΒofA

Εμφανίζονται και νέα ονόματα που εξετάζουν την ελληνική αγορά μετά την προοπτική της αναβάθμισης - Οι ξένοι επενδυτές δεν κοιτούν πλέον μόνο την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα, αλλά τι υπάρχει μετά την κανονικότητα