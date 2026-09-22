Νέος επενδυτικός κύκλος για τις ελληνικές τράπεζες – Τι καταγράφεται στο συνέδριο της ΒofA
Νέος επενδυτικός κύκλος για τις ελληνικές τράπεζες – Τι καταγράφεται στο συνέδριο της ΒofA
Εμφανίζονται και νέα ονόματα που εξετάζουν την ελληνική αγορά μετά την προοπτική της αναβάθμισης - Οι ξένοι επενδυτές δεν κοιτούν πλέον μόνο την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα, αλλά τι υπάρχει μετά την κανονικότητα
Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού κλάδου ξεκίνησε σήμερα στο Λονδίνο το μεγάλο συνέδριο της Bank of America για τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, το οποίο συνεχίζεται αύριο και ολοκληρώνεται την Πέμπτη, με τη συμμετοχή των διοικήσεων των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Σε μια συγκυρία κατά την οποία η ελληνική αγορά βρίσκεται σε τροχιά αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι συζητήσεις δεν περιορίζονται πλέον στην ανάκαμψη των τραπεζών, αλλά επεκτείνονται στο κατά πόσο το ελληνικό story μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια.
Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται, όπως αναμενόταν, η πιστωτική επέκταση. Οι επενδυτές ζητούν να πληροφορηθούν κατά πόσο οι υψηλοί ρυθμοί νέων χορηγήσεων μπορούν να διατηρηθούν και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν η οικονομία θα πρέπει να συνεχίσει να παράγει επενδύσεις και ζήτηση για χρηματοδότηση χωρίς την ίδια ένταση των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει για την πορεία των στεγαστικών δανείων, αλλά και για τον ανταγωνισμό στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
Η συζήτηση αυτή συνδέεται άμεσα με το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί πλέον την επενδυτική κοινότητα: ποιες θα είναι οι νέες κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών τα επόμενα χρόνια. Με τα επιτοκιακά έσοδα να επηρεάζονται από την πορεία της νομισματικής πολιτικής, το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο στις προμήθειες και στις δραστηριότητες που μπορούν να ενισχύσουν τα μη επιτοκιακά έσοδα.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη θέση στις συζητήσεις καταλαμβάνουν το Wealth Management, οι ασφαλιστικές εργασίες και το cross-selling, καθώς οι τράπεζες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν πληρέστερα τη σχέση τους με τους πελάτες τους. Η διεύρυνση των πηγών εσόδων θεωρείται κρίσιμη σε ένα περιβάλλον όπου τα περιθώρια από τα επιτόκια δεν μπορούν να αποτελούν τον μοναδικό μοχλό κερδοφορίας.
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Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται, όπως αναμενόταν, η πιστωτική επέκταση. Οι επενδυτές ζητούν να πληροφορηθούν κατά πόσο οι υψηλοί ρυθμοί νέων χορηγήσεων μπορούν να διατηρηθούν και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν η οικονομία θα πρέπει να συνεχίσει να παράγει επενδύσεις και ζήτηση για χρηματοδότηση χωρίς την ίδια ένταση των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει για την πορεία των στεγαστικών δανείων, αλλά και για τον ανταγωνισμό στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
Η συζήτηση αυτή συνδέεται άμεσα με το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί πλέον την επενδυτική κοινότητα: ποιες θα είναι οι νέες κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών τα επόμενα χρόνια. Με τα επιτοκιακά έσοδα να επηρεάζονται από την πορεία της νομισματικής πολιτικής, το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο στις προμήθειες και στις δραστηριότητες που μπορούν να ενισχύσουν τα μη επιτοκιακά έσοδα.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη θέση στις συζητήσεις καταλαμβάνουν το Wealth Management, οι ασφαλιστικές εργασίες και το cross-selling, καθώς οι τράπεζες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν πληρέστερα τη σχέση τους με τους πελάτες τους. Η διεύρυνση των πηγών εσόδων θεωρείται κρίσιμη σε ένα περιβάλλον όπου τα περιθώρια από τα επιτόκια δεν μπορούν να αποτελούν τον μοναδικό μοχλό κερδοφορίας.
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