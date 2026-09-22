Αγγιξε τα 2,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 ευρώ έφτασε το diesel κίνησης

Το πετρέλαιο Brent, έπειτα από μία σύντομη υποχώρηση, κινείται και πάλι σήμερα πάνω από το όριο των $100, στα 101,5 δολάρια το βαρέλι