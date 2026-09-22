Αγγιξε τα 2,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 ευρώ έφτασε το diesel κίνησης
Αγγιξε τα 2,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 ευρώ έφτασε το diesel κίνησης
Το πετρέλαιο Brent, έπειτα από μία σύντομη υποχώρηση, κινείται και πάλι σήμερα πάνω από το όριο των $100, στα 101,5 δολάρια το βαρέλι
Σε ανοδική τροχιά παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, όσο και διεθνώς, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εν όψει και της έναρξης πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στα 2,197 ευρώ το λίτρο.
Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπερνά εκείνη της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να φτάνει στα 2,224 ευρώ το λίτρο.
Καθοριστικός παράγοντας για την διαμόρφωση των τιμών παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Το πετρέλαιο Brent, έπειτα από μία σύντομη υποχώρηση κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, χθες Δευτέρα, σήμερα κινείται και πάλι πάνω από το όριο αυτό, στα 101,5 δολάρια το βαρέλι.
Το αμερικανικό αργό σημειώνει επίσης άνοδο 1% στα 96,82 δολάρια το βαρέλι.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στα 2,197 ευρώ το λίτρο.
Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπερνά εκείνη της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να φτάνει στα 2,224 ευρώ το λίτρο.
Καθοριστικός παράγοντας για την διαμόρφωση των τιμών παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Το πετρέλαιο Brent, έπειτα από μία σύντομη υποχώρηση κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, χθες Δευτέρα, σήμερα κινείται και πάλι πάνω από το όριο αυτό, στα 101,5 δολάρια το βαρέλι.
Το αμερικανικό αργό σημειώνει επίσης άνοδο 1% στα 96,82 δολάρια το βαρέλι.
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