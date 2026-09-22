Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη: Το «σπριντ» για τη συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα και οι πληγές της συγχώνευσης

Η ασφαλιστική πρέπει να βάλει σε σειρά τα οικονομικά και λειτουργικά της μέτωπα πριν ενεργοποιηθεί το νέο κανάλι τραπεζοασφαλίσεων - Οι ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ, οι πιέσεις σε Ζωή και Υγεία και οι αυξήσεις ασφαλίστρων