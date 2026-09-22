Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη: Το «σπριντ» για τη συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα και οι πληγές της συγχώνευσης
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη: Το «σπριντ» για τη συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα και οι πληγές της συγχώνευσης
Η ασφαλιστική πρέπει να βάλει σε σειρά τα οικονομικά και λειτουργικά της μέτωπα πριν ενεργοποιηθεί το νέο κανάλι τραπεζοασφαλίσεων - Οι ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ, οι πιέσεις σε Ζωή και Υγεία και οι αυξήσεις ασφαλίστρων
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς η σχεδιαζόμενη είσοδος της Εθνικής Τράπεζας με ποσοστό 30% και η αποκλειστική συμφωνία τραπεζοασφαλίσεων μπορούν να της εξασφαλίσουν από το 2027 ένα ισχυρό κανάλι ανάπτυξης μέσα από τα καταστήματα και τις ψηφιακές υποδομές της τράπεζας. Για να αξιοποιήσει, όμως, αυτό το «χρυσό» συμβόλαιο, η ασφαλιστική πρέπει προηγουμένως να βάλει σε σειρά τα οικονομικά και λειτουργικά μέτωπα που εξακολουθούν να τη συνοδεύουν από τη συγχώνευση.
Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 δείχνουν ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη αποδώσει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Παρά την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων στα 444,5 εκατ. ευρώ, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη πέρασε σε καθαρές ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ, από κέρδη 13,4 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έξοδα αναδιοργάνωσης συνεχίστηκαν, το προσωπικό μειώθηκε κατά 33 εργαζομένους και ο τομέας Ζωής και Υγείας εμφάνισε ζημιές προ φόρων 9,43 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 δείχνουν ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη αποδώσει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Παρά την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων στα 444,5 εκατ. ευρώ, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη πέρασε σε καθαρές ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ, από κέρδη 13,4 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έξοδα αναδιοργάνωσης συνεχίστηκαν, το προσωπικό μειώθηκε κατά 33 εργαζομένους και ο τομέας Ζωής και Υγείας εμφάνισε ζημιές προ φόρων 9,43 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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