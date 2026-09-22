Η μεγάλη στροφή της ΕΚΤ στα ψηφιακά ομόλογα
Η μεγάλη στροφή της ΕΚΤ στα ψηφιακά ομόλογα
Τι περιλαμβάνει το νέο λεξικό ψηφιακής οικονομίας
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όπου ομόλογα και άλλοι τίτλοι δεν θα καταγράφονται μόνο στα παραδοσιακά συστήματα των αγορών, αλλά θα μπορούν να υπάρχουν και ως ψηφιακά tokens. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε ήδη με την έναρξη λειτουργίας του Pontes, της νέας υποδομής του Ευρωσυστήματος που επιτρέπει την εκκαθάριση συναλλαγών σε ψηφιοποιημένα περιουσιακά στοιχεία με χρήμα κεντρικής τράπεζας.
Η ΕΚΤ δεν προσπαθεί να μετατρέψει το ευρώ σε bitcoin. Επιχειρεί όμως να εξασφαλίσει ότι όταν οι αγορές περάσουν από τα παραδοσιακά συστήματα στην εποχή των ψηφιακών τίτλων, το ασφαλές χρήμα της κεντρικής τράπεζας θα παραμείνει στο κέντρο των συναλλαγών.
Πίσω από τους τεχνικούς όρους βρίσκεται μια αρκετά απλή ιδέα: ο τρόπος με τον οποίο εκδίδονται, αγοράζονται, πωλούνται και διακανονίζονται οι χρηματοπιστωτικοί τίτλοι αλλάζει. Η ΕΚΤ θέλει να εξασφαλίσει ότι, καθώς οι αγορές περνούν σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον, θα συνεχίσουν να έχουν στη διάθεσή τους το πιο ασφαλές μέσο διακανονισμού: το χρήμα της κεντρικής τράπεζας.
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Η ΕΚΤ δεν προσπαθεί να μετατρέψει το ευρώ σε bitcoin. Επιχειρεί όμως να εξασφαλίσει ότι όταν οι αγορές περάσουν από τα παραδοσιακά συστήματα στην εποχή των ψηφιακών τίτλων, το ασφαλές χρήμα της κεντρικής τράπεζας θα παραμείνει στο κέντρο των συναλλαγών.
Πίσω από τους τεχνικούς όρους βρίσκεται μια αρκετά απλή ιδέα: ο τρόπος με τον οποίο εκδίδονται, αγοράζονται, πωλούνται και διακανονίζονται οι χρηματοπιστωτικοί τίτλοι αλλάζει. Η ΕΚΤ θέλει να εξασφαλίσει ότι, καθώς οι αγορές περνούν σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον, θα συνεχίσουν να έχουν στη διάθεσή τους το πιο ασφαλές μέσο διακανονισμού: το χρήμα της κεντρικής τράπεζας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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