Νέα ευρώ με τη ψήφο πολιτών: Έκλεισε η κάλπη για τα χαρτονομίσματα της επόμενης γενιάς

Περισσότεροι από 9 εκατ. Ευρωπαίοι πήραν μέρος στην άτυπη «κάλπη» για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ, η οποία έκλεισε χθες τα μεσάνυχτα, με την Ελλάδα να δίνει το δικό της στίγμα, καθώς περίπου 148.000 Έλληνες συμμετείχαν στη διαδικασία