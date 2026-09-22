Νέα ευρώ με τη ψήφο πολιτών: Έκλεισε η κάλπη για τα χαρτονομίσματα της επόμενης γενιάς
Νέα ευρώ με τη ψήφο πολιτών: Έκλεισε η κάλπη για τα χαρτονομίσματα της επόμενης γενιάς
Περισσότεροι από 9 εκατ. Ευρωπαίοι πήραν μέρος στην άτυπη «κάλπη» για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ, η οποία έκλεισε χθες τα μεσάνυχτα, με την Ελλάδα να δίνει το δικό της στίγμα, καθώς περίπου 148.000 Έλληνες συμμετείχαν στη διαδικασία
Τα νέα χαρτονομίσματα δεν θα φτάσουν σύντομα στα πορτοφόλια των Ευρωπαίων. Η ΕΚΤ προγραμματίζει την έκδοση των πρώτων ονομαστικών αξιών στις αρχές της δεκαετίας του 2030, ενώ η νέα σειρά θα κυκλοφορήσει σταδιακά. Τα σημερινά χαρτονομίσματα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να κυκλοφορούν παράλληλα με τα νέα. Ωστόσο η επιλογή θα γίνει στο τέλος του 2026.
Οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν 10 διαφορετικές προτάσεις σχεδιασμού, οι οποίες προέκυψαν από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό σχεδιασμού και χωρίζονται σε δύο θεματικές ενότητες: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποτάμια και πουλιά».
Η πρώτη θεματική αναδεικνύει πρόσωπα και χώρους που συνδέονται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την κοινή ιστορία. Στις προτάσεις εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η Μαρία Κάλλας, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες.
Η δεύτερη αφήνει τα πρόσωπα στην άκρη και στρέφεται στη φύση, με ποτάμια και πουλιά να συμβολίζουν την ελευθερία, τη συνδεσιμότητα και την ποικιλομορφία της Ευρώπης. Στα σχέδια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο λευκός πελαργός, η αλκυόνη και ο μελισσοφάγος, σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά ποτάμια και τοπία.
Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία από τις δέκα προτάσεις, , έχει δημιουργηθεί από την Ελληνίδα γραφίστρια Μυρσίνη Βαρδοπούλου, η οποία έχει σχεδιάσει περισσότερα από 250 γραμματόσημα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
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Οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν 10 διαφορετικές προτάσεις σχεδιασμού, οι οποίες προέκυψαν από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό σχεδιασμού και χωρίζονται σε δύο θεματικές ενότητες: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποτάμια και πουλιά».
Η πρώτη θεματική αναδεικνύει πρόσωπα και χώρους που συνδέονται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την κοινή ιστορία. Στις προτάσεις εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η Μαρία Κάλλας, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες.
Η δεύτερη αφήνει τα πρόσωπα στην άκρη και στρέφεται στη φύση, με ποτάμια και πουλιά να συμβολίζουν την ελευθερία, τη συνδεσιμότητα και την ποικιλομορφία της Ευρώπης. Στα σχέδια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο λευκός πελαργός, η αλκυόνη και ο μελισσοφάγος, σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά ποτάμια και τοπία.
Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία από τις δέκα προτάσεις, , έχει δημιουργηθεί από την Ελληνίδα γραφίστρια Μυρσίνη Βαρδοπούλου, η οποία έχει σχεδιάσει περισσότερα από 250 γραμματόσημα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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