Metlen: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση €25 εκατ. στο ανακυκλωμένο αλουμίνιο
Metlen: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση €25 εκατ. στο ανακυκλωμένο αλουμίνιο
Ο όμιλος ενισχύει περαιτέρω το Integrated Aluminium Value Chain, ενώ αναμένει παράλληλα ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους τόσο της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. όσο και του «Αλουμίνιον της Ελλάδος»
Σε νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση που προσεγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ προχωρά η METLEN στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., ενισχύοντας περαιτέρω την καθετοποίηση του “Integrated Aluminium Value Chain” και διευρύνοντας τη δυναμικότητά της στην αξιοποίηση ανακυκλωμένου αλουμινίου. Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονου, υψηλά αυτοματοποιημένου εξοπλισμού για τη διαλογή, επεξεργασία και τήξη scrap, με στόχο την αξιοποίηση μεγαλύτερων όγκων και πιο σύνθετων κατηγοριών ανακυκλωμένου μετάλλου.
Με την πλήρη ανάπτυξη του έργου, η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 250.000 τόνους, ενώ η METLEN αναμένει παράλληλα ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους τόσο της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. όσο και του «Αλουμίνιον της Ελλάδος»
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Με την πλήρη ανάπτυξη του έργου, η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 250.000 τόνους, ενώ η METLEN αναμένει παράλληλα ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους τόσο της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. όσο και του «Αλουμίνιον της Ελλάδος»
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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