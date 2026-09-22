Metlen: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση €25 εκατ. στο ανακυκλωμένο αλουμίνιο

Ο όμιλος ενισχύει περαιτέρω το Integrated Aluminium Value Chain, ενώ αναμένει παράλληλα ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους τόσο της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. όσο και του «Αλουμίνιον της Ελλάδος»