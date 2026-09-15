Στο κάδρο του διασυνοριακού ανταγωνισμού οι ελληνικές τράπεζες: Οι προκλήσεις μετά την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές

Τι ζητά ο SSM – Ποιες είναι οι προκλήσεις μετά τις 21 Σεπτεμβρίου όταν η ελληνική κεφαλαιαγορά περνά και επισήμως στην κατηγορία των Developed Markets της FTSE Russell μετάταξη που αποτελεί την κορύφωση μιας πολυετούς προσπάθειας και σηματοδοτεί την επιστροφή της Αθήνας στις ανεπτυγμένες αγορές