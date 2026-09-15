Στο κάδρο του διασυνοριακού ανταγωνισμού οι ελληνικές τράπεζες: Οι προκλήσεις μετά την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές
Στο κάδρο του διασυνοριακού ανταγωνισμού οι ελληνικές τράπεζες: Οι προκλήσεις μετά την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές
Τι ζητά ο SSM – Ποιες είναι οι προκλήσεις μετά τις 21 Σεπτεμβρίου όταν η ελληνική κεφαλαιαγορά περνά και επισήμως στην κατηγορία των Developed Markets της FTSE Russell μετάταξη που αποτελεί την κορύφωση μιας πολυετούς προσπάθειας και σηματοδοτεί την επιστροφή της Αθήνας στις ανεπτυγμένες αγορές
Στην πρώτη γραμμή της συζήτησης που έχει ανοίξει διάπλατα στην Ευρώπη, και σε εποπτικό επίπεδο, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες. Την ίδια στιγμή, η ελληνική τραπεζική αγορά καταγράφει σημαντικές επενδυτικές κινήσεις, οι οποίες είναι σε θέση να μεταβάλουν περαιτέρω το τοπίο.
Μαζί με τις ευκαιρίες, ωστόσο, διαμορφώνεται και ένα νέο πλέγμα προκλήσεων για την αγορά.
Η διάγνωση της ΕΚΤ είναι πλέον ξεκάθαρη: το πρόβλημα της ευρωπαϊκής τραπεζικής ανταγωνιστικότητας δεν είναι πρωτίστως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά ο κατακερματισμός της αγοράς. Περίπου το 80% των τραπεζικών δανείων εξακολουθεί να χορηγείται στη χώρα προέλευσης της τράπεζας, λιγότερο από 2% των καταθέσεων τηρείται διασυνοριακά και οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις παραμένουν περιορισμένες. Η Ευρώπη, με άλλα λόγια, έχει ενιαίο νόμισμα και ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, αλλά όχι ακόμη μια πραγματικά ενιαία τραπεζική αγορά.
Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση. Η κλίμακα είναι πλέον κρίσιμη για την τραπεζική ανταγωνιστικότητα. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ψηφιοποίηση, στην κυβερνοασφάλεια, στα συστήματα πληρωμών και στις νέες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες απαιτούν κεφάλαια τα οποία οι μικρότερες, εθνικά περιορισμένες τράπεζες δυσκολεύονται να διαθέσουν.
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Μαζί με τις ευκαιρίες, ωστόσο, διαμορφώνεται και ένα νέο πλέγμα προκλήσεων για την αγορά.
Η διάγνωση της ΕΚΤ είναι πλέον ξεκάθαρη: το πρόβλημα της ευρωπαϊκής τραπεζικής ανταγωνιστικότητας δεν είναι πρωτίστως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά ο κατακερματισμός της αγοράς. Περίπου το 80% των τραπεζικών δανείων εξακολουθεί να χορηγείται στη χώρα προέλευσης της τράπεζας, λιγότερο από 2% των καταθέσεων τηρείται διασυνοριακά και οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις παραμένουν περιορισμένες. Η Ευρώπη, με άλλα λόγια, έχει ενιαίο νόμισμα και ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, αλλά όχι ακόμη μια πραγματικά ενιαία τραπεζική αγορά.
Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση. Η κλίμακα είναι πλέον κρίσιμη για την τραπεζική ανταγωνιστικότητα. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ψηφιοποίηση, στην κυβερνοασφάλεια, στα συστήματα πληρωμών και στις νέες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες απαιτούν κεφάλαια τα οποία οι μικρότερες, εθνικά περιορισμένες τράπεζες δυσκολεύονται να διαθέσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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