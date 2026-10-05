UBS: Ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες
UBS: Ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες
Η UBS αυξάνει τις τιμές-στόχους για τις τέσσερις συστημικές - Η τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου, ενώ όλες διατηρούν σύσταση Buy
Η UBS προχωρά σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τις ελληνικές τράπεζες, ενσωματώνοντας στα μοντέλα της ένα υψηλότερο για μεγαλύτερο διάστημα περιβάλλον επιτοκίων και αυξάνει τις τιμές στόχους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η σύσταση παραμένει Buy για όλες τις μετοχές που καλύπτει, ενώ από πλευράς περιθωρίου ανόδου η Πειραιώς ξεχωρίζει ως η πλέον ελκυστική επιλογή.
Η βασική μεταβολή στις παραδοχές της UBS αφορά την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Ο οίκος ενσωματώνει πλέον στο βασικό του σενάριο ακόμη μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο, με το βασικό επιτόκιο να φτάνει το 2,75%, ενώ ανεβάζει και την παραδοχή για το μεσοπρόθεσμο επίπεδο επιτοκίων στο 2,5% από 2% προηγουμένως. Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε αύξηση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή του 2028 κατά περίπου 2%-3%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η βασική μεταβολή στις παραδοχές της UBS αφορά την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Ο οίκος ενσωματώνει πλέον στο βασικό του σενάριο ακόμη μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο, με το βασικό επιτόκιο να φτάνει το 2,75%, ενώ ανεβάζει και την παραδοχή για το μεσοπρόθεσμο επίπεδο επιτοκίων στο 2,5% από 2% προηγουμένως. Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε αύξηση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή του 2028 κατά περίπου 2%-3%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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