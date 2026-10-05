UBS: Ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες

Η UBS αυξάνει τις τιμές-στόχους για τις τέσσερις συστημικές - Η τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου, ενώ όλες διατηρούν σύσταση Buy