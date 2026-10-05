METLEN: Νέα συμφωνία για το γάλλιο με κορυφαία ιαπωνική εταιρεία χημικών προϊόντων

Το γάλλιο ανοίγει τις πόρτες παγκόσμιων εταιριών για τη METLEN - Το αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον αντανακλά τη στρατηγική σημασία του γαλλίου και την εμπιστοσύνη στο ολοκληρωμένο μοντέλο παραγωγής της METLEN