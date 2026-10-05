Η ακτοπλοΐα περιορίζει ταχύτητες και αναζητεί λύσεις απέναντι στο ενεργειακό κόστος
Η ακτοπλοΐα περιορίζει ταχύτητες και αναζητεί λύσεις απέναντι στο ενεργειακό κόστος
Οι εταιρείες επανεξετάζουν τα χειμερινά τους προγράμματα, καθώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων αυξάνει το κόστος λειτουργίας των πλοίων
Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αυξάνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των πλοίων και υποχρεώνει τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να περιορίσουν τις δαπάνες τους. Ήδη μειώνουν ταχύτητες και επανεξετάζουν τα δρομολόγια που θα εκτελούν κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν η επιβατική κίνηση υποχωρεί και τα έσοδα περιορίζονται.
Με τον όρο «κόστος λειτουργίας» νοούνται κυρίως τα χρήματα που απαιτούνται για την κατανάλωση καυσίμων και τη διατήρηση των πλοίων σε κίνηση. Η επιβάρυνση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς η τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου από περίπου 658 ευρώ ανά μετρικό τόνο στα τέλη του 2025 έχει φτάσει σήμερα στα 1.300 ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά των εταιρειών. Το ετήσιο κόστος καυσίμων της ελληνικής ακτοπλοΐας, από περίπου 500 εκατ. ευρώ το 2025, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 1 δισ. ευρώ το 2026, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές τιμές. Για να περιορίσουν την κατανάλωση, αρκετές εταιρείες μειώνουν την ταχύτητα των πλοίων, το λεγόμενο low steaming. Η πρακτική αυτή επιτρέπει εξοικονόμηση καυσίμων, αυξάνει όμως τη διάρκεια των ταξιδιών. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τη συχνότητα των αναχωρήσεων στη ζήτηση και εξετάζουν ποια δρομολόγια μπορούν να συνεχιστούν χωρίς να προκαλούν μεγάλες οικονομικές απώλειες.
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Με τον όρο «κόστος λειτουργίας» νοούνται κυρίως τα χρήματα που απαιτούνται για την κατανάλωση καυσίμων και τη διατήρηση των πλοίων σε κίνηση. Η επιβάρυνση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς η τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου από περίπου 658 ευρώ ανά μετρικό τόνο στα τέλη του 2025 έχει φτάσει σήμερα στα 1.300 ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά των εταιρειών. Το ετήσιο κόστος καυσίμων της ελληνικής ακτοπλοΐας, από περίπου 500 εκατ. ευρώ το 2025, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 1 δισ. ευρώ το 2026, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές τιμές. Για να περιορίσουν την κατανάλωση, αρκετές εταιρείες μειώνουν την ταχύτητα των πλοίων, το λεγόμενο low steaming. Η πρακτική αυτή επιτρέπει εξοικονόμηση καυσίμων, αυξάνει όμως τη διάρκεια των ταξιδιών. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τη συχνότητα των αναχωρήσεων στη ζήτηση και εξετάζουν ποια δρομολόγια μπορούν να συνεχιστούν χωρίς να προκαλούν μεγάλες οικονομικές απώλειες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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