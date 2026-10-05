Η ακτοπλοΐα περιορίζει ταχύτητες και αναζητεί λύσεις απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Οι εταιρείες επανεξετάζουν τα χειμερινά τους προγράμματα, καθώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων αυξάνει το κόστος λειτουργίας των πλοίων