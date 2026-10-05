Έως 5 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων μέσω ΕΣΠΑ, ποιες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται

Νέα πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων εκδόθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση