Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για το ακατάσχετο και τον συμψηφισμό των αγροτικών ενισχύσεων

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μετέβαλε ούτε το πλαίσιο προστασίας, ούτε τη διαδικασία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή