Παιδικός κουμπαράς με τραπεζική «ένεση»: Τα κίνητρα που εξετάζονται για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση

Οι τράπεζες ετοιμάζονται να στηρίξουν τον νέο «κουμπαρά» για τα παιδιά με αυξημένα επιτόκια και χαμηλότερες χρεώσεις, βλέποντας παράλληλα μια νέα αγορά δεκάδων χιλιάδων επενδυτικών λογαριασμών μακράς διάρκειας