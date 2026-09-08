Παιδικός κουμπαράς με τραπεζική «ένεση»: Τα κίνητρα που εξετάζονται για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση
Παιδικός κουμπαράς με τραπεζική «ένεση»: Τα κίνητρα που εξετάζονται για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση
Οι τράπεζες ετοιμάζονται να στηρίξουν τον νέο «κουμπαρά» για τα παιδιά με αυξημένα επιτόκια και χαμηλότερες χρεώσεις, βλέποντας παράλληλα μια νέα αγορά δεκάδων χιλιάδων επενδυτικών λογαριασμών μακράς διάρκειας
Την έννοια της αποταμίευσης, με έντονα επενδυτικά χαρακτηριστικά, θα επιχειρήσει να επαναφέρει ο νέος «κουμπαράς» για τα παιδιά, ο οποίος θα τεθεί και υπό την αιγίδα των τραπεζών.
Τραπεζικές πηγές δηλώνουν απερίφραστα τη στήριξή τους στο μέτρο και ετοιμάζονται να το ενισχύσουν αναλόγως. Οι μέθοδοι και οι τρόποι στήριξης θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το είδος του λογαριασμού που τελικά θα δημιουργηθεί.
Μέσα από τον νέο «κουμπαρά», οι τράπεζες επιδιώκουν:
•την αναβίωση της έννοιας της αποταμίευσης, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές,
•το άνοιγμα τουλάχιστον 30.000 νέων επενδυτικών λογαριασμών μακροπρόθεσμης διάρκειας,
•την προσέλκυση νέων πελατών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα,
•την ανάπτυξη, μέσω των θυγατρικών τους, νέων και πιο σύνθετων επενδυτικών προϊόντων.
Η εφαρμογή του εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει και μια νέα πελατειακή βάση για τις τράπεζες. Εάν, για παράδειγμα, το μέτρο αξιοποιηθεί από το 20% των παιδιών που αποτελούν τη δυνητική του βάση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περίπου 30.000 νέοι λογαριασμοί.
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Τραπεζικές πηγές δηλώνουν απερίφραστα τη στήριξή τους στο μέτρο και ετοιμάζονται να το ενισχύσουν αναλόγως. Οι μέθοδοι και οι τρόποι στήριξης θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το είδος του λογαριασμού που τελικά θα δημιουργηθεί.
Τα κίνητρα που εξετάζουν οι τράπεζεςΜεταξύ των κινήτρων που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι τράπεζες είναι αυξημένα επιτόκια για προϊόντα σταθερής απόδοσης, μειωμένα έξοδα διαχείρισης για προϊόντα κυμαινόμενης απόδοσης ή ακόμη και ένας συνδυασμός αντίστοιχων υπηρεσιών. Στόχος είναι το τελικό αποτέλεσμα να οδηγήσει στη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερου κεφαλαίου για τα παιδιά, όταν αυτά φτάσουν στην ηλικία των 18 ετών.
Μέσα από τον νέο «κουμπαρά», οι τράπεζες επιδιώκουν:
•την αναβίωση της έννοιας της αποταμίευσης, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές,
•το άνοιγμα τουλάχιστον 30.000 νέων επενδυτικών λογαριασμών μακροπρόθεσμης διάρκειας,
•την προσέλκυση νέων πελατών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα,
•την ανάπτυξη, μέσω των θυγατρικών τους, νέων και πιο σύνθετων επενδυτικών προϊόντων.
Δυνητικά αφορά 150.000 παιδιάΤο μέτρο δυνητικά αφορά περίπου 150.000 παιδιά, με βάση τις γεννήσεις των ετών 2024 και 2025 και του α΄ τριμήνου του 2026.
Η εφαρμογή του εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει και μια νέα πελατειακή βάση για τις τράπεζες. Εάν, για παράδειγμα, το μέτρο αξιοποιηθεί από το 20% των παιδιών που αποτελούν τη δυνητική του βάση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περίπου 30.000 νέοι λογαριασμοί.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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