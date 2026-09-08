Τι βαθμό παίρνει από τους τουρίστες η Ελλάδα: Στα συν πολιτισμός και φαγητό, πού εστιάζουν τα αρνητικά σχόλια
Τι βαθμό παίρνει από τους τουρίστες η Ελλάδα: Στα συν πολιτισμός και φαγητό, πού εστιάζουν τα αρνητικά σχόλια
Στην 3η θέση η Ελλάδα μετά την Κροατία και την Πορτογαλία, ψηλότερα όμως από Ιταλία και Ισπανία ως προς τη διαδικτυακή φήμη το β’ 3μηνο του 2026 με βάση τα σχόλια των τουριστών - Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ
Στην τρίτη θέση, μετά την Κροατία και την Πορτογαλία, ψηλότερα όπως από τις πολύ ισχυρές τουριστικές αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας βρέθηκε η χώρα μας εφέτος το καλοκαίρι όσον αφορά τη διαδικτυακή της φήμη με βάση τα σχόλια και τις αξιολογήσεις των τουριστών.
Στα «δυνατά» της σημεία βρίσκονται σταθερά ο πολιτισμός, η γαστρονομία, αλλά και το ανθρωπινό δυναμικό που συγκέντρωσαν στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, την περίοδο Απριλίου- Μαϊου- Ιουνίου τα περισσότερα θετικά σχόλια.
Την ίδια στιγμή όμως τα θέματα περιβάλλοντος όπως η λειψυδρία ή το ζήτημα των λαγοκέφαλων, οι καιρικές συνθήκες με την πολλή ζέστη ή ακόμη και κοινωνικά ζητήματα όπως η αποχή τουριστικών λεωφορείων στη Σαντορίνη εν μέσω τουριστικής σεζόν ήταν τα θέματα που συγκέντρωσαν τα περισσότερα αρνητικά σχόλια με βάση τις αξιολογήσεις.
Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας μέσα από διαφοροποιημένες πηγές, συνεργάζεται με την εταιρεία TCI Research (μέλος του ομίλου MMGY) σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για την Ελλάδα και ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία) επιτρέποντας τη σύγκριση της συνολικής εικόνας της χώρας και της Αθήνας με τον ανταγωνισμό.
Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία και για τις 13 Περιφέρειες της χώρας (με διαχωρισμό του Ν. Αιγαίου σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα), που αποτυπώνουν την τουριστική εμπειρία ως προς την εστίαση και τα αξιοθέατα. Στα πλαίσια της ανάλυσης έχουν αξιολογηθεί 108 χιλ. σχόλια για αξιοθέατα (attractions) και 73 χιλ. για εστιατόρια / bar στην Ελλάδα και 1,7 εκατ. και 3,3 εκατ. αντίστοιχα για ανταγωνιστικούς προορισμούς.
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Στα «δυνατά» της σημεία βρίσκονται σταθερά ο πολιτισμός, η γαστρονομία, αλλά και το ανθρωπινό δυναμικό που συγκέντρωσαν στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, την περίοδο Απριλίου- Μαϊου- Ιουνίου τα περισσότερα θετικά σχόλια.
Την ίδια στιγμή όμως τα θέματα περιβάλλοντος όπως η λειψυδρία ή το ζήτημα των λαγοκέφαλων, οι καιρικές συνθήκες με την πολλή ζέστη ή ακόμη και κοινωνικά ζητήματα όπως η αποχή τουριστικών λεωφορείων στη Σαντορίνη εν μέσω τουριστικής σεζόν ήταν τα θέματα που συγκέντρωσαν τα περισσότερα αρνητικά σχόλια με βάση τις αξιολογήσεις.
Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας μέσα από διαφοροποιημένες πηγές, συνεργάζεται με την εταιρεία TCI Research (μέλος του ομίλου MMGY) σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για την Ελλάδα και ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία) επιτρέποντας τη σύγκριση της συνολικής εικόνας της χώρας και της Αθήνας με τον ανταγωνισμό.
Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία και για τις 13 Περιφέρειες της χώρας (με διαχωρισμό του Ν. Αιγαίου σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα), που αποτυπώνουν την τουριστική εμπειρία ως προς την εστίαση και τα αξιοθέατα. Στα πλαίσια της ανάλυσης έχουν αξιολογηθεί 108 χιλ. σχόλια για αξιοθέατα (attractions) και 73 χιλ. για εστιατόρια / bar στην Ελλάδα και 1,7 εκατ. και 3,3 εκατ. αντίστοιχα για ανταγωνιστικούς προορισμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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