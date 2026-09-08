Τι βαθμό παίρνει από τους τουρίστες η Ελλάδα: Στα συν πολιτισμός και φαγητό, πού εστιάζουν τα αρνητικά σχόλια

Στην 3η θέση η Ελλάδα μετά την Κροατία και την Πορτογαλία, ψηλότερα όμως από Ιταλία και Ισπανία ως προς τη διαδικτυακή φήμη το β’ 3μηνο του 2026 με βάση τα σχόλια των τουριστών - Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ