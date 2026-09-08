Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι 8 μειώσεις φόρων που έρχονται, το προφίλ του συνεπούς φορολογούμενου που γλιτώνει τεκμήρια

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• Υποβολή του συνόλου των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου του τελευταίου φορολογικού έτους.«Πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελεύθερων επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια αυτά» υπογραμμίζει ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, προσθέτοντας ότι, πρακτικά, «αν έχεις στείλει myDATA και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση».