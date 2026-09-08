Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι 8 μειώσεις φόρων που έρχονται, το προφίλ του συνεπούς φορολογούμενου που γλιτώνει τεκμήρια
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι 8 μειώσεις φόρων που έρχονται, το προφίλ του συνεπούς φορολογούμενου που γλιτώνει τεκμήρια
Η κυβέρνηση φτάνει τις 91 συνολικά μειώσεις φόρων και εισφορών, με οκτώ νέες παρεμβάσεις που συνδέουν τη φορολογική ελάφρυνση των επαγγελματιών -και όχι μόνο- με τη συνέπεια στα myDATA - Συνολικά 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες κερδίζουν έως 4.000 ευρώ
Τέλος στις προσαυξήσεις στα τεκμήρια για επαγγελματίες φέρνουν τα myDATA και η φορολογική συνέπεια και ειλικρίνεια. Οι δύο βασικές προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος, που συνδέονται με τη μισθοδοσία και τον κύκλο εργασιών, παύουν να εφαρμόζονται από φέτος (για τα εισοδήματα που αποκτώνται το έτος 2026 και θα δηλωθούν το 2027) για τους φορολογικά συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
«Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Μέχρι σήμερα, στο ποσό που προκύπτει από τον κατώτατο και τριετίες, προστίθενται δύο βασικές προσαυξήσεις:
• το 10% της συνολικής μισθοδοσίας των εργαζομένων της επιχείρησης.
• το 5% του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.
«Αυτές οι δύο προσαυξήσεις είναι που φέρνουν τις μεγάλες επιβαρύνσεις», εξήγησε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Μόνο με τον κατώτατο μισθό, ο ετήσιος φόρος για επαγγελματία με εισόδημα κάτω από τον κατώτατο ανέρχεται σε 1.440 ευρώ. Με τις προσαυξήσεις, το ποσό έφτανε τα 2.200 ευρώ ή και υψηλότερα.
Το μέτρο αφορά περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται άμεσα στη ρύθμιση, ενώ η συνολική φορολογική ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών το 2027 υπολογίζεται σε 570 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 2,2 δισ. ευρώ που θα διατεθούν.
Ποιους πραγματικά καλύπτει τελικά όμως και ποιος φορολογούμενος θεωρείται «συνεπής» για να δικαιούται τις μειώσεις; Ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα πληροί τέσσερα κριτήρια φορολογικής και διοικητικής συνέπειας:
• υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στο myDATA για το εκάστοτε φορολογικό έτος.
• ολοκλήρωση και διατήρηση της διασύνδεσης POS και ταμειακών μηχανών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση.
• απουσία προστίμου από τη Φορολογική Αρχή ή την Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας για τις χρήσεις των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.
«Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Μέχρι σήμερα, στο ποσό που προκύπτει από τον κατώτατο και τριετίες, προστίθενται δύο βασικές προσαυξήσεις:
• το 10% της συνολικής μισθοδοσίας των εργαζομένων της επιχείρησης.
• το 5% του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.
«Αυτές οι δύο προσαυξήσεις είναι που φέρνουν τις μεγάλες επιβαρύνσεις», εξήγησε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Μόνο με τον κατώτατο μισθό, ο ετήσιος φόρος για επαγγελματία με εισόδημα κάτω από τον κατώτατο ανέρχεται σε 1.440 ευρώ. Με τις προσαυξήσεις, το ποσό έφτανε τα 2.200 ευρώ ή και υψηλότερα.
Ποιοι απαλλάσσονται από τεκμήριαΑυτές οι επιβαρύνσεις αφαιρούνται πλέον για τους επαγγελματίες, εφόσον πληρούν τα κριτήρια συνέπειας. Το μήνυμα των αλλαγών είναι ότι «η συνέπεια πληρώνει. Η συνέπεια αποδίδει», όπως τόνισε ο υφυπουργός αρμόδιος για φορολογικά θέματα Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για τους υπολοίπους, τα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας παραμένουν.
Το μέτρο αφορά περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται άμεσα στη ρύθμιση, ενώ η συνολική φορολογική ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών το 2027 υπολογίζεται σε 570 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 2,2 δισ. ευρώ που θα διατεθούν.
Ποιους πραγματικά καλύπτει τελικά όμως και ποιος φορολογούμενος θεωρείται «συνεπής» για να δικαιούται τις μειώσεις; Ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα πληροί τέσσερα κριτήρια φορολογικής και διοικητικής συνέπειας:
• υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στο myDATA για το εκάστοτε φορολογικό έτος.
• ολοκλήρωση και διατήρηση της διασύνδεσης POS και ταμειακών μηχανών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση.
• απουσία προστίμου από τη Φορολογική Αρχή ή την Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας για τις χρήσεις των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.
• Υποβολή του συνόλου των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου του τελευταίου φορολογικού έτους.
«Πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελεύθερων επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια αυτά» υπογραμμίζει ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, προσθέτοντας ότι, πρακτικά, «αν έχεις στείλει myDATA και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση».
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«Πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελεύθερων επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια αυτά» υπογραμμίζει ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, προσθέτοντας ότι, πρακτικά, «αν έχεις στείλει myDATA και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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