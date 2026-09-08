Βρετανία: Οδεύει προς το υψηλότερο κόστος δανεισμού από το 1998

Η Βρετανία αναμένεται να πληρώσει το υψηλότερο κόστος δανεισμού σε έκδοση κρατικού χρέους τουλάχιστον από το 1998, καθώς το παγκόσμιο selloff στην αγορά ομολόγων εκτόξευσε τις αποδόσεις και ενέτεινε την πίεση στα δημόσια οικονομικά.



Η χώρα διαθέτει στην αγορά ομόλογο αναφοράς λήξης τον Ιανουάριο του 2056, με απόδοση που διαμορφώνεται περίπου 0,75 έως 1 μονάδα βάσης πάνω από την απόδοση του βρετανικού κρατικού ομολόγου λήξης το 2055, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Αυτό θα συνεπαγόταν την υψηλότερη απόδοση σε οποιαδήποτε έκδοση βρετανικού κρατικού ομολόγου από τότε που δημιουργήθηκε το Debt Management Office το 1998.



Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, μετά το παγκόσμιο selloff στην αγορά χρέους που έπληξε τα gilts περισσότερο από τα ομόλογα άλλων μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών τις τελευταίες εβδομάδες.



Πίσω από την κίνηση βρίσκονται οι ανησυχίες για ένα νέο πληθωριστικό σοκ που συνδέεται με την ενέργεια, η διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και ο αντίκτυπος από τις μεγάλες εκδόσεις εταιρικού χρέους επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

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