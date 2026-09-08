Morgan Stanley: Παραμένει θετική για την Ελλάδα με έμφαση σε τράπεζες, ΔΕΗ και Metlen
Morgan Stanley: Παραμένει θετική για την Ελλάδα με έμφαση σε τράπεζες, ΔΕΗ και Metlen
Η Morgan Stanley προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2% το 2026 και το 2027 - Top pick η Alpha Bank με τιμή στόχο τα 5,50 ευρώ - Τιμή στόχος τα 5,40 για τη Eurobank, τα 12,30 ευρώ για την Πειραιώς και τα 13,30 ευρώ για την ΕΤΕ
Η Morgan Stanley διατηρεί θετική στρατηγική στάση απέναντι στην ελληνική αγορά μετοχών, εκτιμώντας ότι ο κύκλος της οικονομικής και επενδυτικής ανάπτυξης δεν έχει εξαντληθεί. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι όσο πλησιάζει το 2027 το περιβάλλον γίνεται πιο σύνθετο, καθώς η επίδραση από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς ωριμάζει και ο πολιτικός παράγοντας αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.
Η βασική τοποθέτηση του οίκου παραμένει θετική για την Ελλάδα, με προτίμηση στις τράπεζες και στις εταιρείες που έχουν άμεση έκθεση στον εγχώριο επενδυτικό κύκλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Alpha Bank που αποτελεί την κορυφαία τραπεζική επιλογή, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και η ΔΕΗ και η Metlen.
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Η βασική τοποθέτηση του οίκου παραμένει θετική για την Ελλάδα, με προτίμηση στις τράπεζες και στις εταιρείες που έχουν άμεση έκθεση στον εγχώριο επενδυτικό κύκλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Alpha Bank που αποτελεί την κορυφαία τραπεζική επιλογή, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και η ΔΕΗ και η Metlen.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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