Morgan Stanley: Παραμένει θετική για την Ελλάδα με έμφαση σε τράπεζες, ΔΕΗ και Metlen

Η Morgan Stanley προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2% το 2026 και το 2027 - Top pick η Alpha Bank με τιμή στόχο τα 5,50 ευρώ - Τιμή στόχος τα 5,40 για τη Eurobank, τα 12,30 ευρώ για την Πειραιώς και τα 13,30 ευρώ για την ΕΤΕ