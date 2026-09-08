Πετρέλαιο: Τα 100 δολάρια αγγίζει το Brent μετά τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία
Πετρέλαιο: Τα 100 δολάρια αγγίζει το Brent μετά τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία
Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη νότια Σαουδική Αραβία εντείνουν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά - Αυξημένη παραμένει η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ
Το πετρέλαιο τύπου Brent ξεπέρασε λίγο πριν το μεσημέρι της Τρίτης τα 99 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, το υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Ιουλίου, καθώς οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών.
Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, Saudi Press Agency, οι επιθέσεις έπληξαν αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας και προκάλεσαν τραυματισμούς. Οι επιχειρήσεις σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις διακόπηκαν.
Την ευθύνη ανέλαβαν οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Στο στόχαστρο βρέθηκε, μεταξύ άλλων, το διυλιστήριο της Τζαζάν, δυναμικότητας περίπου 400.000 βαρελιών ημερησίως, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εγχώρια αγορά της Σαουδικής Αραβίας.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί παράλληλα η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών φορτίων.
Το Ιράν έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία με το Ομάν θα μπορούσε σύντομα να δημιουργήσει έναν προσωρινό διάδρομο ασφαλούς διέλευσης για τα πλοία. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποιεί ταυτόχρονα ότι τα πλοία που κινούνται στην περιοχή εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο επίθεσης.
Η αβεβαιότητα γύρω από τον Ορμούζ διατηρεί έτσι υψηλό το γεωπολιτικό premium στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να περιορίσει την προσφορά στις διεθνείς αγορές.
Η αύξηση των εισαγωγών επέτρεψε στην Κίνα να αυξήσει παράλληλα τις εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στην παγκόσμια αγορά και περιορίζοντας εν μέρει τις πιέσεις στην προσφορά.
Ωστόσο, η αυξημένη κινεζική ζήτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο. Οι αγορές παρακολουθούν πλέον στενά τόσο την εξέλιξη των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή όσο και την ασφάλεια των ενεργειακών ροών μέσω του Ορμούζ.
Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, Saudi Press Agency, οι επιθέσεις έπληξαν αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας και προκάλεσαν τραυματισμούς. Οι επιχειρήσεις σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις διακόπηκαν.
Την ευθύνη ανέλαβαν οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Στο στόχαστρο βρέθηκε, μεταξύ άλλων, το διυλιστήριο της Τζαζάν, δυναμικότητας περίπου 400.000 βαρελιών ημερησίως, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εγχώρια αγορά της Σαουδικής Αραβίας.
Αυξάνονται οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφοράΟι νέες επιθέσεις προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας στην αγορά πετρελαίου, η οποία ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών λόγω της σύγκρουσης στην περιοχή και των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί παράλληλα η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών φορτίων.
Το Ιράν έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία με το Ομάν θα μπορούσε σύντομα να δημιουργήσει έναν προσωρινό διάδρομο ασφαλούς διέλευσης για τα πλοία. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποιεί ταυτόχρονα ότι τα πλοία που κινούνται στην περιοχή εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο επίθεσης.
Η αβεβαιότητα γύρω από τον Ορμούζ διατηρεί έτσι υψηλό το γεωπολιτικό premium στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να περιορίσει την προσφορά στις διεθνείς αγορές.
Στήριξη από την ΚίναΣτην άλλη πλευρά της αγοράς, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της Κίνας ενισχύθηκαν τον Αύγουστο, καθώς τα κινεζικά διυλιστήρια αύξησαν τις αγορές τους τόσο από τον Περσικό Κόλπο όσο και από άλλες πηγές.
Η αύξηση των εισαγωγών επέτρεψε στην Κίνα να αυξήσει παράλληλα τις εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στην παγκόσμια αγορά και περιορίζοντας εν μέρει τις πιέσεις στην προσφορά.
Ωστόσο, η αυξημένη κινεζική ζήτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο. Οι αγορές παρακολουθούν πλέον στενά τόσο την εξέλιξη των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή όσο και την ασφάλεια των ενεργειακών ροών μέσω του Ορμούζ.
Εφόσον οι διαταραχές συνεχιστούν ή επεκταθούν σε περισσότερες εγκαταστάσεις και θαλάσσιες διαδρομές, το Brent θα μπορούσε να παραμείνει υπό ισχυρή ανοδική πίεση, με το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι να βρίσκεται πλέον εκ νέου στο επίκεντρο των επενδυτών.
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