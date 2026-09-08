Πετρέλαιο: Τα 100 δολάρια αγγίζει το Brent μετά τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη νότια Σαουδική Αραβία εντείνουν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά - Αυξημένη παραμένει η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ