Ανοίγει και στην Ελλάδα η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια: Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος, τεχνολογίες και πιθανά επενδυτικά σχήματα
Ανοίγει και στην Ελλάδα η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια: Στο μικροσκόπιο ασφάλεια, κόστος, τεχνολογίες και πιθανά επενδυτικά σχήματα
Προχωρά η συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής και τεχνικής ομάδας με ορίζοντα 12–18 μηνών για την πρώτη αξιολόγηση
Στο πρώτο οργανωμένο βήμα για να εξετάσει εάν θα προχωρήσει σε πυρηνικό πρόγραμμα περνά η Ελλάδα, με τη συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής και τεχνικής ομάδας που θα αξιολογήσουν τις προϋποθέσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Μετά το πράσινο φως του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούλιο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η σχετική πράξη βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας πριν από την υπογραφή, ώστε να αρχίσει η ουσιαστική εξέταση του φακέλου.
Στη διυπουργική επιτροπή, με πρόεδρο τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, προβλέπεται να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Υγείας. Η πλήρης σύνθεση θα αποτυπωθεί στη σχετική απόφαση με τον σχεδιασμό να προβλέπει ευρεία κυβερνητική εκπροσώπηση, καθώς ένα ενδεχόμενο πυρηνικό πρόγραμμα θα δημιουργούσε υποχρεώσεις σε πολλούς τομείς της δημόσιας διοίκησης.
Παράλληλα, η τεχνική ομάδα θα αναλάβει την επιστημονική και επιχειρησιακή επεξεργασία, από την αξιολόγηση των τεχνολογιών μέχρι τα πιθανά μοντέλα υλοποίησης.
Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει η διαδικασία είναι εάν η πυρηνική ενέργεια αποτελεί επιλογή που η χώρα θέλει και μπορεί να ακολουθήσει, υπό ποιους όρους και με ποιες απαιτήσεις. Στο τραπέζι θα μπουν η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η διαχείριση των αποβλήτων, το κόστος, η ωριμότητα των διαθέσιμων τεχνολογιών και η θεσμική προετοιμασία που θα χρειαζόταν για την υλοποίηση ενός προγράμματος.
Κατά τις ίδιες πηγές, αυτή η πρώτη αξιολόγηση εκτιμάται ότι θα απαιτούσε 12–18 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η αβεβαιότητα του εκλογικού κύκλου. Η ολοκλήρωση εισήγησης πριν από τις εκλογές θεωρείται δύσκολη, ενώ αποφεύγεται η διατύπωση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος.
Η κυβερνητική κατεύθυνση, όπως την περιγράφουν πηγές του ΥΠΕΝ, είναι να εξεταστεί σοβαρά και σε βάθος η πυρηνική επιλογή. Απόφαση πάντως για την κατασκευή μονάδας δεν έχει ληφθεί. Η διερεύνηση θα πρέπει να καταλήξει σε τεκμηριωμένη απάντηση για τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος και τις προϋποθέσεις που θα το καθιστούσαν εφικτό.
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Μετά το πράσινο φως του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούλιο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η σχετική πράξη βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας πριν από την υπογραφή, ώστε να αρχίσει η ουσιαστική εξέταση του φακέλου.
Στη διυπουργική επιτροπή, με πρόεδρο τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, προβλέπεται να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Υγείας. Η πλήρης σύνθεση θα αποτυπωθεί στη σχετική απόφαση με τον σχεδιασμό να προβλέπει ευρεία κυβερνητική εκπροσώπηση, καθώς ένα ενδεχόμενο πυρηνικό πρόγραμμα θα δημιουργούσε υποχρεώσεις σε πολλούς τομείς της δημόσιας διοίκησης.
Παράλληλα, η τεχνική ομάδα θα αναλάβει την επιστημονική και επιχειρησιακή επεξεργασία, από την αξιολόγηση των τεχνολογιών μέχρι τα πιθανά μοντέλα υλοποίησης.
Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει η διαδικασία είναι εάν η πυρηνική ενέργεια αποτελεί επιλογή που η χώρα θέλει και μπορεί να ακολουθήσει, υπό ποιους όρους και με ποιες απαιτήσεις. Στο τραπέζι θα μπουν η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η διαχείριση των αποβλήτων, το κόστος, η ωριμότητα των διαθέσιμων τεχνολογιών και η θεσμική προετοιμασία που θα χρειαζόταν για την υλοποίηση ενός προγράμματος.
Κατά τις ίδιες πηγές, αυτή η πρώτη αξιολόγηση εκτιμάται ότι θα απαιτούσε 12–18 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η αβεβαιότητα του εκλογικού κύκλου. Η ολοκλήρωση εισήγησης πριν από τις εκλογές θεωρείται δύσκολη, ενώ αποφεύγεται η διατύπωση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος.
Η κυβερνητική κατεύθυνση, όπως την περιγράφουν πηγές του ΥΠΕΝ, είναι να εξεταστεί σοβαρά και σε βάθος η πυρηνική επιλογή. Απόφαση πάντως για την κατασκευή μονάδας δεν έχει ληφθεί. Η διερεύνηση θα πρέπει να καταλήξει σε τεκμηριωμένη απάντηση για τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος και τις προϋποθέσεις που θα το καθιστούσαν εφικτό.
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