Χρηματιστήριο Αθηνών: Συσσώρευση γύρω από τις 2.700 μονάδες κόντρα στις εισαγόμενες πιέσεις

Επιλεκτικές κινήσεις και διατήρηση κοντά στα υψηλά 17 ετών παρά την αρνητική εικόνα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές - Αποτελέσματα ανακοινώνουν σήμερα η Σαράντης, η Fourlis και η BriQ Properties