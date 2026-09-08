Χρηματιστήριο Αθηνών: Συσσώρευση γύρω από τις 2.700 μονάδες κόντρα στις εισαγόμενες πιέσεις
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συσσώρευση γύρω από τις 2.700 μονάδες κόντρα στις εισαγόμενες πιέσεις
Επιλεκτικές κινήσεις και διατήρηση κοντά στα υψηλά 17 ετών παρά την αρνητική εικόνα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές - Αποτελέσματα ανακοινώνουν σήμερα η Σαράντης, η Fourlis και η BriQ Properties
Σε φάση σταθεροποίησης και συσσώρευσης δυνάμεων στην περιοχή των 2.700 μονάδων βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προέρχεται από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, διατηρώντας την επαφή του με τα υψηλά 17ετίας (επίπεδα Οκτωβρίου 2009).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (8/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται οριακά κατά +0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.703,86 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.699,20 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.705,65 μονάδες. Τα επόμενα ορόσημα για τον ΓΔ εντοπίζονται στις 2.711,96 (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009) και τις 2.781,13 μονάδες (26ης Οκτωβρίου 2009).
Το διεθνές περιβάλλον λειτουργεί ως «βαρίδι» για την εγχώρια αγορά, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου -το μπρεντ «φλερτάρει» με τα 100 δολάρια το βαρέλι– λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.
Οι αναλυτές προεξοφλούν περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, γεγονός που ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις μετοχές. Όσον αφορά την ΕΚΤ, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης (10/9) θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Παραμένει, δε, ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει η Federal Reserve με ανάλογη κίνηση στη συνεδρίαση της επόμενης Τετάρτης (16/9).
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (8/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται οριακά κατά +0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.703,86 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.699,20 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.705,65 μονάδες. Τα επόμενα ορόσημα για τον ΓΔ εντοπίζονται στις 2.711,96 (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009) και τις 2.781,13 μονάδες (26ης Οκτωβρίου 2009).
Το διεθνές περιβάλλον λειτουργεί ως «βαρίδι» για την εγχώρια αγορά, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου -το μπρεντ «φλερτάρει» με τα 100 δολάρια το βαρέλι– λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.
Οι αναλυτές προεξοφλούν περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, γεγονός που ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις μετοχές. Όσον αφορά την ΕΚΤ, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης (10/9) θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Παραμένει, δε, ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει η Federal Reserve με ανάλογη κίνηση στη συνεδρίαση της επόμενης Τετάρτης (16/9).
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