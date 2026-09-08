Παρατείνεται για ένα χρόνο η προθεσμία για τις αιτήσεις εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου
Παρατείνεται για ένα χρόνο η προθεσμία για τις αιτήσεις εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου
H νέα προθεσμία είναι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2027 και ισχύει για όλες τις περιοχές της χώρας
Παρατείνεται κατά ένα έτος, ως τις 11 Σεπτεμβρίου 2027, και για όλες τις περιοχές της χώρας, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων.
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στην απόφαση αυτή προκειμένου οι πολίτες να αξιοποιήσουν τη σχετική δυνατότητα και να επιλυθούν εκκρεμότητες που παραμένουν έως σήμερα.
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξαγοράς των διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων έχει θεσπιστεί με το Ν. 5024/2023 υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπει η νομοθεσία.
Υπενθυμίζεται ότι για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εξαγοράς πρέπει να αποδεικνύει αδιάλειπτη κατοχή του δημοσίου ακινήτου για τουλάχιστον 30 χρόνια με τίτλο ή για τουλάχιστον 40 χρόνια χωρίς τίτλο. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή βοηθητικός χώρος αυτής ή για τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα.
Το ακίνητο πρέπει επίσης να έχει δηλωθεί στο Ε9 για τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από την αίτηση, ώστε να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος το αντιμετώπιζε ως περιουσιακό του στοιχείο. Με το ισχύον πλαίσιο έχει καταργηθεί η προϋπόθεση ύπαρξης κτίσματος για την υποβολή αίτησης εξαγοράς, ενώ δεν επιτρέπεται η εξαγορά ακινήτου με αυθαίρετο κτίσμα.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με κωδικούς Taxisnet και μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Απαιτείται παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί.
Ο φάκελος συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων τοπογραφικό διάγραμμα με δήλωση μηχανικού, φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας, βεβαίωση όρων δόμησης, οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει, τίτλοι ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοχή, υπεύθυνη δήλωση για την έκταση, έγγραφο για τη χρήση του ακινήτου και αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε9.
Το τίμημα εξαγοράς ξεκινά από το 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή του γηπέδου και στη συνέχεια εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες μειώσεις.
Έκπτωση 50% προβλέπεται όταν ο ιδιώτης έχει αναγνωριστεί με πρωτόδικη δικαστική απόφαση ως κύριος του ακινήτου. Η ίδια μείωση εφαρμόζεται όταν έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την άσκησή της.
Η έκπτωση ανεβαίνει στο 70% για όσους έχουν ασκήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης σχετικά με την αναγνώριση της κυριότητας.
Το μεγαλύτερο «κούρεμα», κατά 80%, προβλέπεται για ακίνητα που καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες του αιτούντος ή του αρχικού δικαιοπαρόχου και συνδέονται με μαζική εγκατάσταση πληθυσμιακών ομάδων πριν από το 1964. Παράλληλα, προβλέπονται μειώσεις με βάση κοινωνικά κριτήρια, μεταξύ άλλων για πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.
Μετά την έγκριση της αίτησης εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής, στο οποίο αναγράφονται η περιγραφή, η έκταση και τα όρια του ακινήτου, τα στοιχεία του δικαιούχου και το τελικό τίμημα.
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στην απόφαση αυτή προκειμένου οι πολίτες να αξιοποιήσουν τη σχετική δυνατότητα και να επιλυθούν εκκρεμότητες που παραμένουν έως σήμερα.
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξαγοράς των διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων έχει θεσπιστεί με το Ν. 5024/2023 υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπει η νομοθεσία.
Υπενθυμίζεται ότι για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εξαγοράς πρέπει να αποδεικνύει αδιάλειπτη κατοχή του δημοσίου ακινήτου για τουλάχιστον 30 χρόνια με τίτλο ή για τουλάχιστον 40 χρόνια χωρίς τίτλο. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή βοηθητικός χώρος αυτής ή για τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα.
Το ακίνητο πρέπει επίσης να έχει δηλωθεί στο Ε9 για τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από την αίτηση, ώστε να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος το αντιμετώπιζε ως περιουσιακό του στοιχείο. Με το ισχύον πλαίσιο έχει καταργηθεί η προϋπόθεση ύπαρξης κτίσματος για την υποβολή αίτησης εξαγοράς, ενώ δεν επιτρέπεται η εξαγορά ακινήτου με αυθαίρετο κτίσμα.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με κωδικούς Taxisnet και μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Απαιτείται παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί.
Ο φάκελος συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων τοπογραφικό διάγραμμα με δήλωση μηχανικού, φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας, βεβαίωση όρων δόμησης, οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει, τίτλοι ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοχή, υπεύθυνη δήλωση για την έκταση, έγγραφο για τη χρήση του ακινήτου και αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε9.
Το τίμημα εξαγοράς ξεκινά από το 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή του γηπέδου και στη συνέχεια εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες μειώσεις.
Έκπτωση 50% προβλέπεται όταν ο ιδιώτης έχει αναγνωριστεί με πρωτόδικη δικαστική απόφαση ως κύριος του ακινήτου. Η ίδια μείωση εφαρμόζεται όταν έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την άσκησή της.
Η έκπτωση ανεβαίνει στο 70% για όσους έχουν ασκήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης σχετικά με την αναγνώριση της κυριότητας.
Το μεγαλύτερο «κούρεμα», κατά 80%, προβλέπεται για ακίνητα που καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες του αιτούντος ή του αρχικού δικαιοπαρόχου και συνδέονται με μαζική εγκατάσταση πληθυσμιακών ομάδων πριν από το 1964. Παράλληλα, προβλέπονται μειώσεις με βάση κοινωνικά κριτήρια, μεταξύ άλλων για πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.
Μετά την έγκριση της αίτησης εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής, στο οποίο αναγράφονται η περιγραφή, η έκταση και τα όρια του ακινήτου, τα στοιχεία του δικαιούχου και το τελικό τίμημα.
Η εξόφληση μπορεί να γίνει εφάπαξ με πρόσθετη έκπτωση 10% ή σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με την κάθε δόση να μην μπορεί να είναι μικρότερη από 100 ευρώ.
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