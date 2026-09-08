Παρατείνεται για ένα χρόνο η προθεσμία για τις αιτήσεις εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου

H νέα προθεσμία είναι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2027 και ισχύει για όλες τις περιοχές της χώρας