Νέο ρεκόρ 17ετίας για το Χρηματιστήριο: Επικράτησαν για τέταρτη μέρα οι αγοραστές
Νέο ρεκόρ 17ετίας για το Χρηματιστήριο: Επικράτησαν για τέταρτη μέρα οι αγοραστές
Ο Γενικός Δείκτης παραμένει σταθερά πάνω από τις 2.700 μονάδες, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2009 - Μίνι διόρθωση για τις τράπεζες μετά τις διαδοχικές υπερβάσεις - Συνεχίζουν ακάθεκτα τα διυλιστήρια σε νέες κορυφές
Σε θετική τροχιά διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, ανανεώνοντας με αυτό τον τρόπο τα υψηλά 17 ετών. Οι απώλειες που καταγράφουν οι διεθνείς αγορές περιόρισαν τα κέρδη στην Αθήνα, η οποία παρουσίασε σημάδια κόπωσης μετά τα απανωτά ρεκόρ. Ωστόσο, δείχνει ταυτόχρονα αντοχές πάνω από το πρόσφατο κεκτημένο των 2.700 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (8/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,11 μονάδες ή +0,15% και έκλεισε στις 2.706,65 μονάδες. Σε περίπου 22 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.699,20 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.721,80 μονάδες. Στις 2.711,96 (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009) και τις 2.781,13 μονάδες (κλείσιμο 26ης Οκτωβρίου 2009) εντοπίζονται οι επόμενες κορυφές. Σε +27,63% ανέρχεται η φετινή απόδοση του ΧΑ.
Σε ήπιες κινήσεις αναλώθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, κατεβάζοντας ταχύτητα μετά τις συνεχόμενες υπερβάσεις σε υψηλά 11 ετών (επίπεδα Νοεμβρίου 2015). Τις «πτήσεις» τους συνέχισαν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil σε νέο ιστορικό υψηλό και την HELLENiQ ENERGY να σημειώνει νέο ρεκόρ 26 ετών (Οκτώβριος 1999) έπειτα από την τέταρτη κατά σειρά αύξηση της τιμής στόχου -το τελευταίο πεντάμηνο- από την Goldman Sachs, θέτοντας πλέον τον πήχη στα 17,8 ευρώ.
Οι αναλυτές προεξοφλούν περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, γεγονός που ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις μετοχές. Όσον αφορά την ΕΚΤ, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης (10/9) θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Παραμένει, δε, ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει η Federal Reserve με ανάλογη κίνηση στη συνεδρίαση της επόμενης Τετάρτης (16/9). Τα επικείμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Παρασκευή (11/9) αποτελούν τον δεύτερο κομβικό εξωτερικό παράγοντα κινδύνου.
Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, οι επενδυτές στην εγχώρια αγορά διατηρούν επιλεκτική στάση (stock picking), επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να οχυρώσει τα κεκτημένα του πέριξ των 2.700 μονάδων.
Τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου θα ανακοινώσουν η Σαράντης, η Fourlis και η BriQ Properties, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Αύριο (9/9) σειρά έχει ο ΔΑΑ και την Τετάρτη (10/9) ακολουθεί η Alpha Trust Andromeda. Πιο γεμάτο το καλεντάρι της επόμενης εβδομάδας, το οποίο έχει ως εξής: Δευτέρα (14/9) Aegean – Τρίτη (15/9) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Qualco, Performance Technologies, Premia Properties – Τετάρτη (16/9) Lamda Development – Πέμπτη (17/9) Profile – Παρασκευή (18/9) Ελλάκτωρ.
Από αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά και η παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση της Star Bulk για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ναυτιλιακή εταιρεία θα διαθέσει έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 25,5 ευρώ ανά μετοχή, στοχεύοντας στην άντληση έως 112,2 εκατ. ευρώ. Η ανώτατη τιμή προσφοράς ενσωματώνει discount της τάξης του 9% σε σχέση με την πιο πρόσφατη τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Nasdaq. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας για τη διάθεση των κεφαλαίων, 56,8 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τη μερική χρηματοδότηση της κατασκευής τριών υπό ναυπήγηση πλοίων, ενώ έως 48,1 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός των επόμενων 24 μηνών για την απόκτηση νέων ή μεταχειρισμένων φορτηγών πλοίων.
Στις 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Investor Day της Alpha Bank, το οποίο θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η διοίκηση του ομίλου πρόκειται να παρουσιάσει το επικαιροποιημένο αναπτυξιακό της πλάνο, καθώς και τους αναθεωρημένους χρηματοοικονομικούς στόχους που θα καθορίσουν τη μελλοντική στρατηγική της πορεία. Το Investor Day αποτελεί καταλύτη για τη μετοχή το αμέσως επόμενο διάστημα, με το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας να εστιάζει κυρίως στους νέους στόχους για τη βιώσιμη κερδοφορία, την αξιοποίηση των κεφαλαίων και τις ανταμοιβές των μετόχων (μερίσματα και επαναγορές μετοχών).
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (8/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,11 μονάδες ή +0,15% και έκλεισε στις 2.706,65 μονάδες. Σε περίπου 22 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.699,20 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.721,80 μονάδες. Στις 2.711,96 (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009) και τις 2.781,13 μονάδες (κλείσιμο 26ης Οκτωβρίου 2009) εντοπίζονται οι επόμενες κορυφές. Σε +27,63% ανέρχεται η φετινή απόδοση του ΧΑ.
Σε ήπιες κινήσεις αναλώθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, κατεβάζοντας ταχύτητα μετά τις συνεχόμενες υπερβάσεις σε υψηλά 11 ετών (επίπεδα Νοεμβρίου 2015). Τις «πτήσεις» τους συνέχισαν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil σε νέο ιστορικό υψηλό και την HELLENiQ ENERGY να σημειώνει νέο ρεκόρ 26 ετών (Οκτώβριος 1999) έπειτα από την τέταρτη κατά σειρά αύξηση της τιμής στόχου -το τελευταίο πεντάμηνο- από την Goldman Sachs, θέτοντας πλέον τον πήχη στα 17,8 ευρώ.
Κόντρα στις διεθνείς ρευστοποιήσεις με σύμμαχο το stock pickingΤο διεθνές περιβάλλον λειτουργεί ως «βαρίδι» για τις αγορές, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου -το μπρεντ «φλερτάρει» με τα 100 δολάρια το βαρέλι– λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.
Οι αναλυτές προεξοφλούν περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, γεγονός που ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις μετοχές. Όσον αφορά την ΕΚΤ, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης (10/9) θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Παραμένει, δε, ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει η Federal Reserve με ανάλογη κίνηση στη συνεδρίαση της επόμενης Τετάρτης (16/9). Τα επικείμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Παρασκευή (11/9) αποτελούν τον δεύτερο κομβικό εξωτερικό παράγοντα κινδύνου.
Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, οι επενδυτές στην εγχώρια αγορά διατηρούν επιλεκτική στάση (stock picking), επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να οχυρώσει τα κεκτημένα του πέριξ των 2.700 μονάδων.
Τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου θα ανακοινώσουν η Σαράντης, η Fourlis και η BriQ Properties, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Αύριο (9/9) σειρά έχει ο ΔΑΑ και την Τετάρτη (10/9) ακολουθεί η Alpha Trust Andromeda. Πιο γεμάτο το καλεντάρι της επόμενης εβδομάδας, το οποίο έχει ως εξής: Δευτέρα (14/9) Aegean – Τρίτη (15/9) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Qualco, Performance Technologies, Premia Properties – Τετάρτη (16/9) Lamda Development – Πέμπτη (17/9) Profile – Παρασκευή (18/9) Ελλάκτωρ.
Από αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά και η παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση της Star Bulk για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ναυτιλιακή εταιρεία θα διαθέσει έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 25,5 ευρώ ανά μετοχή, στοχεύοντας στην άντληση έως 112,2 εκατ. ευρώ. Η ανώτατη τιμή προσφοράς ενσωματώνει discount της τάξης του 9% σε σχέση με την πιο πρόσφατη τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Nasdaq. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας για τη διάθεση των κεφαλαίων, 56,8 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τη μερική χρηματοδότηση της κατασκευής τριών υπό ναυπήγηση πλοίων, ενώ έως 48,1 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός των επόμενων 24 μηνών για την απόκτηση νέων ή μεταχειρισμένων φορτηγών πλοίων.
Στις 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Investor Day της Alpha Bank, το οποίο θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η διοίκηση του ομίλου πρόκειται να παρουσιάσει το επικαιροποιημένο αναπτυξιακό της πλάνο, καθώς και τους αναθεωρημένους χρηματοοικονομικούς στόχους που θα καθορίσουν τη μελλοντική στρατηγική της πορεία. Το Investor Day αποτελεί καταλύτη για τη μετοχή το αμέσως επόμενο διάστημα, με το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας να εστιάζει κυρίως στους νέους στόχους για τη βιώσιμη κερδοφορία, την αξιοποίηση των κεφαλαίων και τις ανταμοιβές των μετόχων (μερίσματα και επαναγορές μετοχών).
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