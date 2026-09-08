Νέο ρεκόρ 17ετίας για το Χρηματιστήριο: Επικράτησαν για τέταρτη μέρα οι αγοραστές

Ο Γενικός Δείκτης παραμένει σταθερά πάνω από τις 2.700 μονάδες, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2009 - Μίνι διόρθωση για τις τράπεζες μετά τις διαδοχικές υπερβάσεις - Συνεχίζουν ακάθεκτα τα διυλιστήρια σε νέες κορυφές