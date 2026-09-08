Το νέο τοπίο από τον φόρο μεταβίβασης 15% για αγοραστές από τρίτες χώρες: Ποιοι εξαιρούνται, η εκκρεμότητα με την Golden Visa

Θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου 2027 και μόνο για αγορές κατοικιών από φυσικά πρόσωπα τρίτων χωρών - Το αίτημα της αγοράς για τις επενδύσεις που δημιουργούν νέες κατοικίες